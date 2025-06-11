В 3000-летней сокровищнице обнаружили уникальные предметы из космического металла

Большая часть сокровищ была изготовлена из золота.

В самом сердце сокровищницы бронзового века обнаружили то, что может перевернуть представление человечества о древней металлургии. Два предмета сделаны из необычного материала, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что среди сокровищ Вильены, коллекции золотых артефактов, найденной более 60 лет назад в испанской Аликанте, были спрятаны два предмета, которые оказались гораздо более примечательными, чем их позолоченные аналоги. Ученые обнаружили, что они сделаны из железа, добытого из метеорита.

В издании напомнили, что сокровища Вильены обнаружили в 1963 году. Оно содержало 66 предметов, преимущественно из золота, что сделало эту находку одной из самых значительных в доисторической Иберии.

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Одними из самых необычных предметов среди сокровищ Вильены были ржавый браслет и небольшая полая полусфера, которая могла быть частью скипетра или рукояти меча. Сперва эти предметы показались неуместными в этой коллекции.

Ученые почти сразу предположили, что браслет и полусфера были изготовлены из железа. Тем не менее после детального изучения состава выяснилось, что они были выкованы из метеоритного железа. Этот материал богат никелем, что является ключевой особенностью, отличающей его от железа, которое добывается из земной коры.

В издании подчеркнули, что это открытие ставит под сомнение традиционную хронологию развития металлургии на Пиренейском полуострове. Ученые предположили, что древние народы имели доступ к передовым технологиям обработки железа задолго до начала железного века.

Кроме того, обнаружение этих метеоритных железных предметов в сокровищах Вильены является первым свидетельством использования такого материала на Пиренейском полуострове. Они сильно корродированы, но ученые считают, что новые неинвазивные методы тестирования могут предоставить более подробные данные, подтверждающие эти революционные находки.

Около 250 кораблей с сокровищами затонули в водах архипелагов Азорских островов и Мадейра - что известно

Ранее подводный археолог Александре Монтейро рассказал, что в водах архипелагов Азорских островов и Мадейра, а также на материковом побережье Португалии затонули около 250 кораблей с ценными сокровищами. Исследователи уже составили карту затонувших кораблей в этих регионах.

По словам Монтейро, эти корабли затонули после 1500 года, поскольку именно к тому времени относятся древнейшие записи. В частности, когда подводный археолог был на Азорских островах, то нашел упоминание в выноске о потере флагманского корабля с 1615 года - Nossa Senhora da Luz в Faial.

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