Аналитики прогнозируют, что стоимость нефти марки Brent до конца года упадет ниже 60 долларов за баррель.

Цены на нефть снизились на торгах в среду, на фоне слабого спроса на "черное золото" со стороны Китая, увеличения добычи странами ОПЕК+ и "переваривания" рынком результатов американо-китайских торговых переговоров, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 19 центов, до 66,68 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 16 центов, до 64,82 долларов за баррель.

США и Китай договорились о рамочном соглашении для восстановления торгового перемирия и решения вопроса о снятии китайских экспортных ограничений на редкоземельные минералы, заявил министр торговли США Говард Лутник после двухдневных интенсивных переговоров в Лондоне.

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"С точки зрения того, что это означает для нефти, я думаю, что это устраняет некоторые риски, особенно для китайской экономики, и стабилизирует ситуацию для экономики США - оба эти фактора должны поддержать спрос на нефть и цену на нее", - сказал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

В то же время, издание напоминает, что Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК, - УНИАН) планирует увеличить добычу нефти на 411 000 баррелей в сутки в июле. При этом некоторые аналитики не ожидают, что рынок сможет поглотить эти избыточные баррели.

"Рост спроса на нефть в странах ОПЕК+, особенно в Саудовской Аравии, может компенсировать дополнительное предложение со стороны группы в течение следующих месяцев и поддержать цены на нефть. Однако, учитывая, что любой рост спроса будет сезонным, мы все еще считаем, что цены на нефть марки Brent упадут до 60 долларов за баррель до конца этого года", - отмечает экономист по вопросам климата и сырьевых товаров Capital Economics Хамад Хусейн.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть выросли 10 июня поскольку инвесторы ожидали, что переговоры между США и Китаем будут способствовать увеличению стоимости сырья.

Вместе с тем, ОПЕК + принял решение об увеличении объема добычи нефти в июле на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что в августе ОПЕК + увеличит добычу на 410 000 баррелей в сутки, что будет давить на рынок и может привести к удешевлению нефти.

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