Такие запасы могут удовлетворить энергетические потребности страны в течение 60 000 лет.

Китайские ученые открыли огромные залежи тория, благодаря чему КНР может значительно развиться в производстве электроэнергии. Такое месторождение было обнаружено в горнодобывающем комплексе Баян-Обо во Внутренней Монголии. В нем было найдено примерно миллион тонн тория - альтернативного ядерного топлива, которое, по словам экспертов, может обеспечить Китай энергией на тысячу лет вперед. Об этом пишет Farmingdale Observer.

"Залежи тория, обнаруженные в китайском горнодобывающем комплексе Баян-Обо, имеют энергетический ресурс, который меняет правила игры и может трансформировать энергетический ландшафт страны. По оценкам ученых, это открытие теоретически может обеспечить достаточное количество топлива, чтобы удовлетворить энергетические потребности Китая в течение 60 000 лет. Этот впечатляющий временной промежуток заставил многих энергетических аналитиков назвать этот ресурс практически безграничным", - говорится в материале.

Несмотря на то, что это месторождение тория оценивают в около 178 млрд долларов, его настоящая ценность - это энергетический потенциал. По сравнению с традиционным ураном, который используют в ядерных реакторах, торий имеет несколько преимуществ как источник ядерного топлива. В частности этот элемент не расщепляется в природе, однако его можно превратить в уран-232.

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"Более века страны ведут войны за ископаемое топливо. Оказывается, бесконечный источник энергии лежит прямо у нас под ногами", - заявил пекинский геолог в комментарии журналистам.

Более того, в Китае было обнаружено около 233 богатых торием районов, что говорит о том, что общие запасы существенно превышают первоначальные оценки.

Какие преимущества и недостатки имеет торий с точки зрения безопасности и экологии?

Одним из самых больших преимуществ тория является его профиль безопасности, если сравнивать с традиционными урановыми видами топлива. Если опираться на научные исследования, радиоактивные отходы ядерных процессов на основе тория становятся безопасными через несколько сотен лет, в то время как отходы урана-235 остаются опасными в течение тысяч лет.

"Ториевый топливный цикл также создает самоподдерживающийся процесс, в котором нейтроны, образующиеся во время трансмутации, могут быть переработаны для переработки большего количества тория, что повышает эффективность. Эта характеристика способствует прогнозам относительно чрезвычайной долговечности производства энергии с использованием этого ресурса в Китае", - подчеркнули в Farmingdale Observer.

Несмотря на такие преимущества, добыча тория беспокоит экологов. В частности исследования выявили загрязнение атмосферы с повышенным радиоактивным риском на территориях, прилегающих к горнодобывающим предприятиям.

В материале добавляют, несмотря на то, что потенциал тория имеет перспективный вид, до его полной реализации существуют инженерные и регуляторные вызовы.

"Тем не менее, это открытие является важной вехой в постоянном поиске устойчивых, долгосрочных энергетических решений, которые в конечном итоге могут принести пользу не только Китаю, но и потенциально всему миру", - подытожили в издании.

Другие месторождения полезных ископаемых в мире

Ранее сообщалось, что на Западе США геологи обнаружили крупнейшее в мире "месторождение лития" стоимостью 413 млрд евро. Такая находка имеет большой потенциал для изменения метода, которым мир получает очень важные материалы для чистой энергии. Это месторождение теперь стало главным местом для добычи лития, опережая другие месторождения в регионе, среди которых Клейтон-Вэлли и Райолит-Ридж в Неваде.

Также ученые нашли крупнейшее в мире месторождение железа в отдаленной части Западной Австралии. Речь идет о регионе Гамерсли, который уже известен своими богатыми минеральными ресурсами. По оценкам экспертов, такое месторождение содержит около 55 миллиардов метрических тонн руды с концентрацией железа, превышающей 60 процентов.

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