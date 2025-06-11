В украинский прокат фильм от режиссера "Голодных игр" выйдет 11 сентября 2025 года.

Вышел украинский трейлер антиутопического фантастического фильма ужасов "Долгая прогулка" (The Long Walk), снятого по мотивам одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга 1979 года.

События фильма происходят в альтернативном мире, в котором лидеры тоталитарных США ежегодно собирают парней-подростков со всей страны на жестокое соревнование под названием "Долгая прогулка": участники должны идти не снижая скорость по заранее определенному маршруту, не имеющему финишной линии. В этой игре на истощение будет только один победитель, а каждому, кто не выдержит – грозит смерть. Но как далеко готовы зайти новые участники соревнований – Рэй и Питер, имеющие собственные причины пройти Долгую прогулку?

Главные роли в ленте сыграли Купер Хоффман, известный по роли в комедийно-драматическом фильме о взрослении Пола Томаса Андерсона "Локричная пицца", а также Дэвид Джонссон ("Чужой: Ромул", сериал "Индустрия").

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Также в фильме задействованы Бен Ван ("Каратэ Кид: Легенды"), Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо") и Джуди Грир ("Мир Юрского периода", "Человек-муравей").

Между тем, амбассадор UNITED24 Марк Хэмилл (франшиза "Звездные войны") уже второй раз за год появляется на широком экране в экранизации Стивена Кинга – после роли дедушки в фантастической драме "Жизнь Чака", в "Долгой прогулке" он воплотил кардинально другой по характеру образ военного майора, который контролирует ход жестокого соревнования.

Режиссером новинки выступил настоящий мастер антиутопий Фрэнсис Лоуренс (франшиза "Голодные игры", "Я, Легенда", "Константин: Властелин тьмы").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 11 сентября 2025 года.

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