Вышел украинский трейлер антиутопического фантастического фильма ужасов "Долгая прогулка" (The Long Walk), снятого по мотивам одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга 1979 года.
События фильма происходят в альтернативном мире, в котором лидеры тоталитарных США ежегодно собирают парней-подростков со всей страны на жестокое соревнование под названием "Долгая прогулка": участники должны идти не снижая скорость по заранее определенному маршруту, не имеющему финишной линии. В этой игре на истощение будет только один победитель, а каждому, кто не выдержит – грозит смерть. Но как далеко готовы зайти новые участники соревнований – Рэй и Питер, имеющие собственные причины пройти Долгую прогулку?
Главные роли в ленте сыграли Купер Хоффман, известный по роли в комедийно-драматическом фильме о взрослении Пола Томаса Андерсона "Локричная пицца", а также Дэвид Джонссон ("Чужой: Ромул", сериал "Индустрия").
Также в фильме задействованы Бен Ван ("Каратэ Кид: Легенды"), Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо") и Джуди Грир ("Мир Юрского периода", "Человек-муравей").
Между тем, амбассадор UNITED24 Марк Хэмилл (франшиза "Звездные войны") уже второй раз за год появляется на широком экране в экранизации Стивена Кинга – после роли дедушки в фантастической драме "Жизнь Чака", в "Долгой прогулке" он воплотил кардинально другой по характеру образ военного майора, который контролирует ход жестокого соревнования.
Режиссером новинки выступил настоящий мастер антиутопий Фрэнсис Лоуренс (франшиза "Голодные игры", "Я, Легенда", "Константин: Властелин тьмы").
Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 11 сентября 2025 года.