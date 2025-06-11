Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 11 июня, вырос на 2 копейки и составляет 41,72 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 47,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,12 гривни, а евро - по курсу 46,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду подорожал на 17 копеек и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 11 июня, также остался неизменным - 47,85 гривни.

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Нацбанк установил 11 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,56 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 47,50 грн за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек.

По словам члена правления, директора Департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, на этой неделе ожидается относительно стабильный курс с небольшими колебаниями, но без резких изменений. Эксперт отметила, что несмотря на уменьшение объема международных резервов НБУ, на валютном рынке наблюдается снижение спроса на доллар, что способствует поддержанию стабильности курса.

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