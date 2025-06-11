По уровню смертности украинский театр боевых действий опережает даже конфликты на Ближнем Востоке и в Африке.

2024 год стал самым нестабильным по количеству вооруженных конфликтов за всю историю после 1945 года. Об этом говорится в новом исследовании Программы данных о конфликтах Уппсальского университета (UCDP), пишет The Times.

Аналитики зафиксировали 61 государственный конфликт, из которых 11 переросли в полномасштабные войны с более чем тысячей боевых погибших каждая.

Самым кровавым конфликтом года осталась война России против Украины: более 76 000 погибших в боевых действиях в 2024 году - самый высокий показатель среди всех войн мира. По уровню смертности украинский театр боевых действий опережает даже конфликты на Ближнем Востоке и в Африке.

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Всего от "организованного насилия" в 2024 году погибло около 160 000 человек. Это четвертый по количеству потерь год со времени геноцида в Руанде (1994) и второй по уровню активности после 2022 года.

Ситуация для гражданского населения стала еще более тревожной: по меньшей мере 13 900 гражданских были убиты намеренно, что на 31% больше, чем в 2023 году. В некоторых конфликтах, например в секторе Газа, гражданские составляют до 98% погибших.

"Мы наблюдаем стремительный рост межгосударственных конфликтов и ситуаций, где правительства поддерживают вооруженные группировки за пределами собственной страны", - отмечает старший аналитик UCDP Шон Дейвис.

Он подчеркивает, что это "тревожная тенденция", которая способствует росту жертв среди мирного населения.

Война в Украине - самый кровавый конфликт в Европе со времен Второй мировой

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Это стало самым кровавым конфликтом в Европе со времен Второй мировой. По данным международных аналитиков, только в 2024 году на фронте погибло около 76 000 человек - больше, чем в любом другом современном конфликте. Общее количество погибших - военных и гражданских - уже достигло сотен тысяч.

Разрушение гражданской инфраструктуры, депортации, пытки, удары по жилым районам и массовые потери среди мирного населения сделали войну одной из самых задокументированных в XXI веке. Разрушенные города, миллионы беженцев и постоянная угроза ядерной эскалации - это ее ужасные реалии.

По сравнению со Второй мировой, война в Украине меньше по масштабам, но похожа по уровню разрушений и потерь в некоторых регионах. Это первый случай после 1945 года, когда большая ядерная держава развязала полномасштабную войну против соседа в Европе.

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