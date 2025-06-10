Некоторым изданиям даже приходится сокращать свой персонал из-за падения трафика.

Многие новостные сайты по всему миру столкнулись с потерей большого количества пользователей. Как выяснилось, причина кроется в технологиях на базе искусственного интеллекта (ИИ) от Google, пишет The Wall Street Journal.

Резкое падение трафика

Отмечается, что чат-боты с искуственным интеллектом стали заменять привычный поиск в Google. Пользователям больше не нужно искать необходимые ссылки самостоятельно.

По данным компании Similarweb, которая занимается анализом данных цифрового рынка, за последние три года трафик с органического поиска на настольные и мобильные сайты HuffPost и группы The Washington Post упал более чем наполовину.

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Более того, Business Insider пришлось сократить около 21% своего персонала из-за резкого падения трафика. Согласно данным Similarweb, органический поисковый трафик на веб-сайты компании сократился на 55% с апреля 2022 года по апрель 2025 года. Такие изменения заставили многие крупные новостные сайты полностью менять свои бизнес-стратегии.

AI Overviews от Google

В издании напомнили, что в 2024 году компания Google внедрила в свою поисковую систему функцию AI Overviews, которая при помощи искусственного интеллекта генерирует сводки по поисковым запросам и отображает их в верхней части результатов поиска. Это особенно снизило трафик сайтов, которые публикуют информацию о путешествиях, советы по здоровью, а также обзоры различных продуктов.

В издании считают, что функция AI Mode, которая была запущена в США в мае, может нанести еще более сильный удар по трафику новостных сайтов. Она может отвечать на запросы пользователей в формате чат-бота, предлагая всего несколько ссылок на сторонние сайты.

"Google превращается из поисковой системы в систему ответов. Мы должны разработать новые стратегии", - сказал исполнительный директор американского издания The Atlantic Николас Томпсон в разговоре с журналистами.

Угроза для журналистики

Издатель и исполнительный директор The Washington Post Уильям Льюис также говорил о том, что внедрение чат-ботов в поисковые системы является серьезной угрозой для журналистики. Он поделился, что его издание стремится установить связь с ранее игнорируемой аудиторией и найти новые источники дохода.

Директор по маркетингу в Dow Jones и The Wall Street Journal Шерри Вайс рассказала журналистам, что в связи с изменениями в сфере поиска компаниям придется сосредоточиться на укреплении доверия читателей и привлечении постоянного трафика. Она считает, что лучшим способом сохранить аудиторию является создание уникального контента, который заставит пользователей посещать сайты напрямую.

В издании добавили, что руководство Google заявляет о том, что компания по-прежнему привержена направлению трафика на различные сайты. В корпорации заверили, что пользователи даже больше посещают сторонние сайты после просмотра подсказок AI Overviews.

В издании считают, что ИИ-технологии полностью меняет подход к использованию интернета. Журналисты отметили, что подобные изменения происходили и раньше, например, когда интернет-СМИ почти вытеснили бумажные газеты и журналы. Поэтому цифровым изданиям придется справиться с новым вызовом.

AI Overviews стал доступен в Украине

Напомним, что в мае функция AI Overviews в поисковой системе Google стала доступна в Украине. Она поддерживает более 40 различных языков, включая и украинский.

AI Overviews собирает информацию с разных сайтов и выдает справку по поисковому запросу. Пользователи вместе с ответом получают ссылки на источники, что позволяет углубиться в тему при желании.

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