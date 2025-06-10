По его словам, такая ракетная программа "должна сработать положительно и остановить темп наступления" российских оккупационных войск.

Украина доводит до конца свою ракетную программу и уже этим летом Силы обороны могут начать первые массированные удары по позициям российских оккупантов ракетами собственного производства.

Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал военный эксперт Иван Ступак. По его словам, такая ракетная программа "должна сработать положительно и остановить темп наступления" российских оккупационных войск.

"Мое предположение, что в июле-августе мы, возможно, увидим первые плюс-минус массированные удары украинскими ракетами по крупным российским позициям за отметкой 150-200 км, и ни у кого мы не будем спрашивать разрешения – бить или не бить", – продолжил он.

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Ступак отметил, что такое его предположение основывается как на сообщениях от украинских чиновников, так и на информации о том, что определенные технологии и оборудование из собственной ракетной программы Украине может передать Германия.

"Это может на 20-30% ускорить нашу собственную ракетную программу, потому что других вариантов, как остановить РФ, я, откровенно скажу, я не вижу", – резюмировал он.

Производство оружия в Украине

Военный эксперт, директор развития информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых говорит, что Украина, вероятно, уже испытывает собственную баллистику в боевых условиях. Он обратил внимание, что в начале мая возросло количество уничтоженных командных пунктов российских оккупационных войск. Примером таких испытаний может быть и успешная операция по уничтожению дивизиона комплекса "Искандер" в количестве 3-х единиц, считает специалист.

Активно развивается и отрасль по производству дронов. В мае у Вооруженных сил Украины появился новый тяжелый дрон-бомбер. Речь идет об ударном беспилотном авиационном комплексе "Белый волк", способном доставлять к цели боевой заряд немалого веса.

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