Берлин строит новые объекты для увеличения импорта сжиженного природного газа, большая часть которого поступает из США.

За время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Германия построила четыре порта для доставки сжиженного природного газа (СПГ). Все эти усилия Берлина преследовали лишь одну цель – слезть с московской "газовой иглы".

Издание The New York Times пишет, что привлекательность СПГ заключается в том, что его можно доставлять из любой страны - США, Катара, Австралии - где есть заводы, необходимые для охлаждения газа до жидкого состояния, чтобы его можно было перевозить на специальных судах.

С лета 2022 года Европа увеличила свои мощности по приему СПГ примерно на 30% в год, или на 60 миллионов метрических тонн, сообщила аналитик исследовательской компании Kpler Лаура Пейдж.

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"Большая часть этого увеличения пришлась на Германию", - сказала аналитик.

В 2024 году СПГ составлял около 40% поставок газа в Европу, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Около половины импорта поступало из США. При этом потребление российского газа составило почти 20% импорта Евросоюза по трубопроводам и СПГ в 2024 году.

"Ожидается, что СПГ из нероссийских источников будет играть все более важную роль в качестве гибкого и географически диверсифицированного источника поставок", - говорится в исследовании Агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов, европейского энергетического агентства.

Крупные поставки сжиженного газа из США могут принести миллиарды долларов дохода и помочь преодолеть торговый разрыв между ЕС и президентом Трампом, который настаивает на том, чтобы Европа покупала больше американских энергетических продуктов.

Новый министр энергетики Катерина Райхе призвала построить электростанции на газовой основе мощностью не менее 20 гигаватт - этого достаточно для обеспечения электроэнергией 60 миллионов домов - чтобы гарантировать бесперебойное электроснабжение в случае недостаточного ветра или солнца для производства электроэнергии на огромных ветряных и солнечных электростанциях Германии.

Когда Россия развязала войну против Украины, немецкая энергетическая компания Uniper быстро активировала отложенные планы по созданию терминала для природного газа в Вильгельмсхафене.

Еще два объекта появились в Брунсбуттеле и Штаде, оба примерно в 80 милях к востоку от Вильгельмсхафена, но наличие двух терминалов в Вильгельмсхафене дало импульс прибрежному району, который долгое время играл второстепенную роль.

Отказ ЕС от российского газа

До конца 2027 года блок намерен отказаться и от импорта российской нефти в дополнение к анонсированному прекращению потребления российского газа.

Вместе с тем, в ЕС пока нет консенсуса относительно полного запрета на импорт "голубого топлива" из РФ. Франция и Бельгия пока отказываются поддержать план Еврокомиссии по запрету импорта российского газа, поскольку обеспокоены потенциальными судебными исками со стороны Москвы.

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