В домах советской постройки ремонтные работы всегда обходятся дорого, потому что срок эксплуатации большинства зданий давно вышел, и кажется, что квартира рассыпается "на глазах". Особенно это видно на кухне, где, кроме пыли и взявшегося как будто из ниоткуда мусора, на поверхностях копятся жир и гарь. Узнайте, как покрасить плитку на кухне и каким образом еще можно "освежить" интерьер.
Чем закрыть старую плитку на кухне - варианты
Есть несколько вариантов, как привести кухню в порядок без "дыры в бюджете" и помощи строителей.
Краска
Первый вариант, который вам посоветуют люди, которые профессионально делают ремонт, только еще и денег за это возьмут - покраска. Они знают, можно ли покрасить плитку на кухне - можно, причем, не самой дорогой краской. В зависимости от объема и бренда цена будет отличаться - вы можете купить 9 литров за 2000 грн, а можете 1 литр за 1000 грн, все на ваш вкус и кошелек.
Отправляйтесь в строительный, чтобы определиться с производителем и цветом колора, а когда определитесь, чем покрасить плитку на кухне, и купите заветную банку, действуйте по инструкции:
- Мыльным раствором убрать грязь с плитки.
- Снять слой жира любым средством на основе спирта.
- "Пройтись" по плитке шлифовальной бумагой.
- Накрыть ненужной тканью или пленкой стены, пол, мебель.
- Загрунтовать плитку кистью или валиком.
- Покрасить краской для керамической плитки стены в один слой.
- Дождаться, пока он высохнет, потом покрасить заново.
Красить ли третий слой - смотрите по ситуации, если вам кажется, что вышло недостаточно плотно и ярко, можете "пройтись" краской еще раз.
Наклейки и панели
Наклейки на плитку на кухне - идеальный вариант бюджетного апгрейда помещения. Они бывают разными - с меньшей или большей плотностью, но все, как правило, из ПВХ. Панели будут из пластика, ПВХ, МДФ и даже ламината, они более плотные, но и стоят дороже. Для того чтобы точно понимать, что можно наклеить на плитку в кухне, подумайте, где вы будете это покрытие размещать.
Если в зоне кухонного "фартука", тогда лучше взять что-нибудь выносливое, например, панель из толстого пластика или винила. Ее будет проще мыть и труднее чем-нибудь поцарапать. Пленка на плитку в кухне из ПВХ (ее еще называют клеенкой) - это плохой вариант. Воду она не пропускает, не "пузырится", но со временем может начать отваливаться от стены. Но если вы собираетесь обклеивать не "фартук", а участок подальше от рабочей поверхности, можно смело брать и наклейки из ПВХ, они хоть и тонкие, но легко клеятся к стене - прямо на плитку без каких-либо подручных средств. Производители предлагают довольно большую гамму дизайнов - от однотонного цвета до кирпичной кладки.
Все остальные варианты, как обновить старую плитку на кухне, обойдутся дороже - натуральный камень, битое стекло и даже декоративная штукатурка "влетят в копеечку". Все потому что сами материалы дорогие, да и самостоятельно укротить их трудно. Так что, если вам нужен вариант бюджетного, но стильного обновления - присмотритесь к краске или панелям.