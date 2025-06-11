Недорогие идеи самодельного ремонта помогут обновить помещение.

В домах советской постройки ремонтные работы всегда обходятся дорого, потому что срок эксплуатации большинства зданий давно вышел, и кажется, что квартира рассыпается "на глазах". Особенно это видно на кухне, где, кроме пыли и взявшегося как будто из ниоткуда мусора, на поверхностях копятся жир и гарь. Узнайте, как покрасить плитку на кухне и каким образом еще можно "освежить" интерьер.

Чем закрыть старую плитку на кухне - варианты

Есть несколько вариантов, как привести кухню в порядок без "дыры в бюджете" и помощи строителей.

Краска

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Первый вариант, который вам посоветуют люди, которые профессионально делают ремонт, только еще и денег за это возьмут - покраска. Они знают, можно ли покрасить плитку на кухне - можно, причем, не самой дорогой краской. В зависимости от объема и бренда цена будет отличаться - вы можете купить 9 литров за 2000 грн, а можете 1 литр за 1000 грн, все на ваш вкус и кошелек.

Отправляйтесь в строительный, чтобы определиться с производителем и цветом колора, а когда определитесь, чем покрасить плитку на кухне, и купите заветную банку, действуйте по инструкции:

Мыльным раствором убрать грязь с плитки.

Снять слой жира любым средством на основе спирта.

"Пройтись" по плитке шлифовальной бумагой.

Накрыть ненужной тканью или пленкой стены, пол, мебель.

Загрунтовать плитку кистью или валиком.

Покрасить краской для керамической плитки стены в один слой.

Дождаться, пока он высохнет, потом покрасить заново.

Красить ли третий слой - смотрите по ситуации, если вам кажется, что вышло недостаточно плотно и ярко, можете "пройтись" краской еще раз.

Наклейки и панели

Наклейки на плитку на кухне - идеальный вариант бюджетного апгрейда помещения. Они бывают разными - с меньшей или большей плотностью, но все, как правило, из ПВХ. Панели будут из пластика, ПВХ, МДФ и даже ламината, они более плотные, но и стоят дороже. Для того чтобы точно понимать, что можно наклеить на плитку в кухне, подумайте, где вы будете это покрытие размещать.

Если в зоне кухонного "фартука", тогда лучше взять что-нибудь выносливое, например, панель из толстого пластика или винила. Ее будет проще мыть и труднее чем-нибудь поцарапать. Пленка на плитку в кухне из ПВХ (ее еще называют клеенкой) - это плохой вариант. Воду она не пропускает, не "пузырится", но со временем может начать отваливаться от стены. Но если вы собираетесь обклеивать не "фартук", а участок подальше от рабочей поверхности, можно смело брать и наклейки из ПВХ, они хоть и тонкие, но легко клеятся к стене - прямо на плитку без каких-либо подручных средств. Производители предлагают довольно большую гамму дизайнов - от однотонного цвета до кирпичной кладки.

Все остальные варианты, как обновить старую плитку на кухне, обойдутся дороже - натуральный камень, битое стекло и даже декоративная штукатурка "влетят в копеечку". Все потому что сами материалы дорогие, да и самостоятельно укротить их трудно. Так что, если вам нужен вариант бюджетного, но стильного обновления - присмотритесь к краске или панелям.

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