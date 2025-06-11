В летнем сезоне УЗ предусмотрела 18 пар дополнительных поездов.

"Укрзализныця" с началом сезона отпусков расширяет расписание и назначает на летний сезон ряд пассажирских поездов. Отныне будет курсировать больше поездов из Киева в Краматорск, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Ясини и Одессу. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"В летнем сезоне 2025 года "Укрзализныця" предусмотрела 18 пар дополнительных поездов, часть из которых уже в графике, другие - будут назначаться отдельными решениями, о которых мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Среди сезонных новинок - поезд №228/227 Ивано-Франковск - Краматорск будет курсировать через день. Он будет выезжать из Ивано-Франковска в 21:52 и прибывать в Краматорск в 18:28. Назад из Краматорска будет следовать в 19:20 и будет в Ивано-Франковске в 16:45.

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Также летнее расписание будет дополнено популярным маршрутом - №220/219 Киев - Днепр, который будет курсировать по определенным дням недели и усилит дневное сообщение между городами. Из Киева он будет выезжать в 14:35, а прибытие в Днепр в 21:26. Назад из Днепра поезд будет курсировать в 08:36 с прибытием в Киев в 15:19. Через этот поезд в Киеве возможны также пересадки на международные поезда в Молдову и Польшу.

Кроме того, назначается поезд "Интерсити" №765/764 Киев - Одесса, который будет курсировать из Киева начиная с 27 июня, из Одессы 28 июня с периодичностью 6 раз в неделю.

Отмечается, что вскоре в графике появятся также поезда "Интерсити+" №736/735 Киев - Днепр, а также №147/148 Житомир - Одесса. Также через день будут курсировать поезда №283/284 Киев - Ужгород (через Львов) и №203/204 Киев - Ясиня, что усиливает сообщение с Восточной частью Закарпатья.

"Остальные 11 поездов уже в летнем графике, но будут назначаться отдельными решениями", - отметили в УЗ.

Кроме того, добавят поезд "Интерсити+" №739/740 Киев - Кривой Рог, в особый период повышенного пассажиропотока также назначат дополнительный поезд №208/207 Одесса - Винница.

В "Укрзализныце" отметили, что в случае необходимости компания традиционно готова доназначать по отдельным датам поезда №159/160 Киев - Трускавец, №167/168 Львов - Одесса, №213/214 Киев - Ужгород, №239/240 Киев - Каменец-Подольский, №263/264 Киев - Одесса, №265/266 Киев - Одесса, №291/292 Киев - Львов, №761/762 Киев - Одесса, №777/778 Киев - Львов.

Также в украинской железнодорожной компании добавили, что назначат поезд №60/59 Одесса - Харьков благодаря изменениям в маршруте усилит сообщение Полтавы и Кременчуга с Харьковом и Одессой. При этом поезда №125/126 Полтава - Мукачево и №129/130 Кременчуг - Мукачево также изменили свои маршруты и обеспечат жителям Полтавы и Кременчуга прямое сообщение с Винницей, Жмеринкой, Хмельницким, Тернополем.

Укрзализныця - последние новости

"Укрзализныця" усилила контрольные мероприятия на вокзалах и предупредила о возможных задержках поездов из-за потенциальных угроз со стороны врага.

Ранее стало известно, что компания из-за высокого спроса на направление в Карпаты назначила курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев - Ясиня, который будет курсировать через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, что позволит добраться до гор быстро и комфортно.

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