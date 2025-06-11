Инициаторы законопроекта считают, что такой шаг интегрирует Украину в мировые финансовые инновации.

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, который дает право Национальному банку включать виртуальные активы в резервы Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, как, когда и сколько, это уже должно быть решение самого регулятора. То есть депутаты не обязывают и оставляют это на профессиональный выбор регулятора.

"Мы, народные депутаты, считаем, что такой шаг интегрирует Украину в мировые финансовые инновации. А правильное управление крипто-резервами поможет укрепить макроэкономическую стабильность и создаст новые возможности для развития цифровой экономики", - отметил Железняк.

Видео дня

Нардеп также отметил, что в мире эта идея не является новой. По его словам, Соединенные Штаты Америки (США) уже формируют стратегический крипторезерв, а также внедряют много инициатив на уровне отдельных штатов. Свои шаги в этом направлении уже сделали Сальвадор, Китай, Швейцария, Бразилия, Пакистан, Кыргызстан, а также некоторые страны Европейского Союза (ЕС).

Криптовалюта в Украине - главные новости

В мае биткоин впервые превысил отметку в 111 тысяч долларов, достигнув рекордного максимума. Трейдеры оптимистично оценивали перспективы криптовалюты на фоне растущего институционального спроса.

Ранее сообщалось, что парламентский комитет должен был рассмотреть проект закона о налогообложении виртуальных активов, в котором указаны возможные варианты налогов на криптовалюту.

Вас также могут заинтересовать новости: