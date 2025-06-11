Новый сериал от Лины Данэм выйдет 10 июля 2025 года на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер неординарного романтически-комедийного мини-сериала "Это слишком" (Too Much), одну из ролей в котором сыграла супермодель Эмили Ратаковски.

В центре сюжета – девушка с разбитым сердцем Джессика, которая переезжает из Нью-Йорка в Лондон, чтобы начать новую жизнь, и там влюбляется в инди-музыканта по имени Феликс. В новой стране героиня регулярно попадает в курьезные ситуации.

Главные роли в фильме сыграли Меган Сталтер (сериал "Хитрости") и Уилл Шарп (второй сезон "Белого лотоса").

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Эмили Ратаковски, которую до этого можно было увидеть в фильмах "128 ударов сердца", "Красотка на всю голову" и "Искусство обмана", досталась роль Полли – девушки, с которой Джессике изменил ее жених.

Кроме того, в сериале задействованы Ричард Э. Грант ("Чернокнижник", "Дракула", сериал "Локи"), Адель Экзаркопулос ("Жизнь Адель"), Рита Уилсон ("Город астероидов"), Стивен Фрай ("Алиса в стране чудес", "Шерлок Холмс: Игра теней") и другие.

Создали сериал американская актриса и режиссер Лина Данэм, наиболее известная по работе над сериалом "Девчонки", а также создатели "Реальной любви" Тим Беван и Эрик Феллнер.

Музыку к сериалу написал британский музыкант Луис Фелбер, по совместительству муж Лины Данэм. Он же является соавтором шоу.

Сериал будет насчитывать десять эпизодов, которые станут доступны одновременно 10 июля 2025 года на Netflix.

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