В конце недели погода в Украине стабилизируется.

В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и порывами ветра. В конце недели погода стабилизируется, осадки постепенно прекратятся. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 12 июня

В четверг, по его данным, в большинстве областей Украины пройдут дожди, местами значительные. В отдельных пунктах возможны град и шквалы 15 - 20 м/с. Без существенных осадков будет только в западных регионах. Ветер на Левобережье 3 - 8 м/с, на Правобережье 7 - 12 м/с. Ночью будет +12...+18 °C, на крайнем западе +7...+10 °C. Днем будет +18...+24 °C, на крайнем юге и в Приазовье +25...+30 °C.

Погода 13 июня

В пятницу на Левобережье пройдут дожди, местами значительные. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер будет 7 - 12 м/с, в восточной части местами порывы 15 - 20 м/с. Температура ночью +10...+16 °C, днем +18...+24 °C.

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Погода 14 июня

В субботу, прогнозирует синоптик, под влиянием молодого антициклона по всей территории Украины осадков не предвидится. Ветер останется 7 - 12 м/с, на юго-востоке и в Крыму местами порывы 15 - 20 м/с. Температура ночью будет +9...+16 °C, днем +22...+27 °C.

Погода 15 июня

В конце недели по всей Украине уже прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер успокоится до 3 - 8 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +9...+16 °C, днем воздух прогреется до +23...+28 °C.

В Украину идут дожди - подробности

Уже сегодня в Украине начнутся осадки. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует кратковременные грозовые дожди, шквалы и град в западных, северных областях (кроме Сумщины), в Винницкой, Черкасской, Одесской областях. Во второй половине дня или вечером местами в Киеве также возможны сильные ливни.

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