Ожидается, что члены Альянса согласуют новую цель в 5% ВВП на оборону - включая поддержку Украины.

На грядущем саммите НАТО в Гааге страны-члены рассмотрят амбициозную инициативу: разрешить включение расходов на оборону Украины в новый общий показатель расходов. Цель - не менее 5% ВВП, из которых 3,5% должны идти на основные оборонные нужды, а еще 1,5% - на киберзащиту, инфраструктуру и гражданскую готовность, пишет Bloomberg.

В этом году лидеры Альянса обсудят только один вопрос - финансирование обороны, без упоминания о расширении или стратегической помощи Украине. Такая краткость, как и формат встречи, где запланирована только одна рабочая сессия и ужин с королем Нидерландов, должна уменьшить риск публичных конфликтов с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно критиковал партнеров по НАТО за "недостаточные расходы".

Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что принятие 5% порога будет воспринято Трампом как политическая победа, способная сохранить активное участие США в Альянсе. В предыдущем проекте декларации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, также указано на стремление устранить барьеры в торговле оборонной продукцией.

Видео дня

В то же время в проекте не упоминается перспектива вступления Украины в НАТО, которая была в фокусе предыдущих саммитов. Также отсутствует повторение прошлогоднего обещания предоставить Украине 40 миллиардов долларов помощи. Однако сохраняется твердое обязательство по коллективной обороне, а Россия прямо названа "угрозой евроатлантической безопасности", хотя не признается агрессором в войне против Украины.

Китай, который ранее считался фактором, поддержавшим вторжение РФ, в документе вообще не упоминается.

НАТО увеличивает оборонные расходы

Как сообщал УНИАН, некоторые страны НАТО пообещали увеличить свои оборонные расходы до более чем 5% ВВП, пытаясь укрепить свой военный потенциал. Также союзники волнуются, что США могут частично сократить свое присутствие в Европе, сосредотачивая внимание на других регионах, таких как Индо-Тихоокеанский.

Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что странам-членам Североатлантического Альянса (НАТО) необходимо критически увеличить мощности противовоздушной и противоракетной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: