Гидрометцентр прогнозирует грозы, град и шквалы ветра.

Сегодня, 11 июня, на Львовщине ожидается непогода. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области 11 июня утром и днем грозы, порывы северо-западного ветра и местами шквалы 15 - 20 м/с, местами град", - говорится в прогнозе.

Также во Львове утром и днем ожидаются грозы, порывы ветра до 15 - 20 м/с и град.

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Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

На Львовщине сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем пройдет кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7 - 12 м/с, утром и днем порывы и местами шквалы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура днем +15°...+20°.

По прогнозу, в течение суток на реках области будет преобладать спад уровней воды.

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а утром и днем ожидается кратковременный дождь, гроза и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 - 12 м/с, утром и днем порывы усилятся до 15 - 20 м/с. Столбики термометров покажут максимум +16°...+18°. Во время дождей будет наблюдаться ухудшение видимости.

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