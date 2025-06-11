Сегодня, 11 июня, на Львовщине ожидается непогода. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"По территории Львовской области 11 июня утром и днем грозы, порывы северо-западного ветра и местами шквалы 15 - 20 м/с, местами град", - говорится в прогнозе.
Также во Львове утром и днем ожидаются грозы, порывы ветра до 15 - 20 м/с и град.
Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове
На Львовщине сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем пройдет кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7 - 12 м/с, утром и днем порывы и местами шквалы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура днем +15°...+20°.
По прогнозу, в течение суток на реках области будет преобладать спад уровней воды.
Во Львове также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а утром и днем ожидается кратковременный дождь, гроза и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 - 12 м/с, утром и днем порывы усилятся до 15 - 20 м/с. Столбики термометров покажут максимум +16°...+18°. Во время дождей будет наблюдаться ухудшение видимости.