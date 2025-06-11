Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, а евро - 47,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 11 июня, остался на прежнем уровне и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 9 копеек и составляет 47,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,10 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,44 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,70 грн/евро, а курс продажи - 47,55 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 11 июня, составляет 109 542 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 547 630 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк усилил курс гривни, несмотря на сохранение значительного дефицита валюты и большой объем интервенций, и в ближайшее время не будет отказываться от политики крепкой гривны, говорится в еженедельном обзоре инвесткомпании ICU.

Аналитики ICU отметили, что Национальный банк чувствует себя вполне комфортно с текущими объемами недельных интервенций, близкими к средненедельному уровню за время полномасштабной войны.

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