В Украину заходит новый атмосферный фронт с осадками.

Сегодня, 11 июня, в Украине ожидается теплая погода, но с северо-запада придет очередной атмосферный фронт. Он повлечет кратковременные грозовые дожди, шквалы и град в западных, северных областях (кроме Сумской области), в Винницкой, Черкасской, Одесской областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 11 июня также ожидаются кратковременные дожди и грозы.

"Во второй половине дня или вечером местами возможны сильные ливни", - предупредила Наталья Диденко.

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Температура воздуха в столице будет около +20 градусов. В большинстве областей Украины предполагается +21...+25 градусов, в западных областях будет свежее, +18...+23 градуса. Даже на востоке и юге ожидается +25...+29 градусов.

Дожди в Украине - прогноз на ближайшие дни

На этой неделе в Украине сохранится умеренная температура из-за поступления прохладного воздуха с северо-запада. По прогнозу Украинского гидрометцентра, с 11 июня ожидается новый атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди.

Согласно прогнозам, с 10 по 12 июня прохладный воздух с северо-запада распространится на большинство регионов, вытеснив жару. Ночная температура будет колебаться в пределах +8...+14°, а днем столбики термометров поднимутся до +18...+24° в центральных и северных регионах. В южных и восточных областях будет оставаться теплее: ночью +16...+22°, днем - от +23 до +29°.

В течение среды синоптическая ситуация изменится: приближение фронта повлечет кратковременные дожди и местами грозы, преимущественно в западных, северных и центральных регионах. В четверг фронт сместится на юго-восток, оставляя запад страны.

В пятницу, 13 июня, ожидается рост атмосферного давления, что будет способствовать возвращению сухой погоды, за исключением северо-восточных областей.

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