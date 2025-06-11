Это "жирная цель" для украинских дронов.

Украинские дроны сегодня атаковали Тамбовский пороховой завод в Российской Федерации, раздаются взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По информации ASTRA, местные жители сообщают что БПЛА атакуют Тамбовский пороховой завод в Котовске. При этом отмечается, что на заводе изготавливают взрывчатые вещества.

Сообщается о возгорании одного из складов боеприпасов. При этом сказано, что это не первая атака на этот завод.

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И.о. руководителя Тамбовской области Евгений Первышев написал, что в ночь с 10 на 11 июня, отражена массированная атака украинских БПЛА на Котовск. "В результате падения одного из сбитых БПЛА возник огонь, который ликвидирован пожарными подразделениями, пострадавших нет", - уверяет он.

Офицер Сил обороны, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко назвал это предприятие "очень жирной целью".

"Уже далеко не впервые атакован Тамбовский пороховой завод РФ. Сейчас он ставит работу на паузу", - подчеркнул он.

Коваленко отмечает, что этот завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины. "Там производятся пороха, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также - колоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно возросло", - написал он.

Удары по Тамбовскому пороховому заводу - подробности

Как сообщал УНИАН, в январе 2025 года Украина атаковала Тамбовский пороховой завод РФ.

Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно возросло.

Также в июле 2024 года сообщалось, что в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины утром 4 июля был поражен Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области РФ.

Тогда атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК.

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