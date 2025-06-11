Он требует найти решение кризисной для его страны ситуации.

Словакия угрожает Европейской комиссии ветированием нового пакета санкций против Российской Федерации.

Соответствующее заявление сделал на своей странице в социальной сети Facebook словацкий премьер-министра Роберт Фиицо. По его словам, заручиться поддержкой Братиславы можно лишь при условии предоставления ей практического решения проблем, которые возникнут в случае прекращения поставок российских ресурсов:

"Словацкая Республика не поддержит будущий 18-й пакет санкций против Российской Федерации, если Европейская Комиссия не предоставит ей реалистичного решения относительно кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".

Новые санкции против России

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила 18-й пакет санкций, который предусматривает новые ограничения в энергетическом и финансовом секторах.

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Одним из ключевых элементов пакета является снижение "потолка цен" на российскую нефть: ЕК предлагает установить его на уровне 45 долларов за баррель вместо нынешних 60. Этот вопрос также будет вынесен на рассмотрение лидеров G7 во время их встречи в Канаде.

Кроме того, Еврокомиссия инициирует включение еще 22 российских банков в санкционный список, полный запрет транзакций с ними, расширение санкций на банки третьих стран, которые помогают России обходить ограничения и включение в санкционный список Российского фонда прямых инвестиций.

Также планируется запретить импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти, даже если переработка происходила за пределами РФ. Это направлено на борьбу со схемами обхода санкций через третьи страны.

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