Харьков под массированным ударом: огонь охватил 15 квартир, есть пострадавшие и погибший

Этой ночью российская захватническая армия России запустила дроны-камикадзе по Харькову, в городе есть разрушения и жертвы.

В 00:33 городской голова Игорь Терехов написал, что Харьков находится под массированной атакой дронов. Через несколько минут стало известно об ударах по Основянскому району, на месте одного из них возник пожар. Также в одном из районов города зафиксировали удары по многоквартирным и частным домам.

Вскоре мэр сообщил о попадании в пятиэтажку в Слободском районе города, огонь охватил три этажа. В Основянском районе удар пришелся на несколько частных домов, там также возник пожар.

Видео дня

Известно, что в пораженной пятиэтажке горят более 15 квартир, есть пострадавшие. Еще по одному адресу попадания под завалами могут быть люди, добавил Терехов:

"К сожалению, уже есть информация об одном погибшем человеке в результате вражеского обстрела. Есть информация о по меньшей мере десяти раненых".

Вас также могут заинтересовать новости: