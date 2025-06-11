Спецслужбы следили за личными и деловыми контактами миллиардера, ведь он имел доступ по секретной информации о федеральных контрактах.

Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США в 2022-2023 годах вели наблюдение за иностранцами, которые посещали миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в правительственных структурах.

По данным издания, особый интерес вызвали лица из стран Восточной Европы и других регионов, которые могли пытаться повлиять на Маска, поскольку он имеет доступ к секретной информации, в частности в рамках госконтрактов с агентствами национальной безопасности США.

Известно, что расследование началось еще при администрации Джо Байдена. К процессу привлекали работников нескольких структур, включая ФБР. Статус этого дела по состоянию на сегодня остается неизвестным.

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WSJ пишет, что спецслужбы изучали, кто посещает мероприятия с участием Маска, и фильтровали иностранных участников.

Маск поссорился с Трампом

Бывший союз между Дональдом Трампом и Илоном Маском превратился в острый конфликт, который выражается во взаимных оскорблениях и угрозах. Маск открыто раскритиковал законопроект о налогообложении и расходах ("One Big Beautiful Bill").

В ответ Трамп в соцсетях назвал Маска "сумасшедшим" и сообщил, что "попросил его уходить", одновременно пригрозив отменой субсидий и контрактов в поддержку его компаний.

Конфликт принял особенно острую форму, когда Маск не только обвинил Трампа в сокрытии документов по Джеффри Эпштейну, но и призвал к импичменту президента, а также рассмотрел возможность создания новой партии для замещения нынешней GOP.

В ответ Трамп пригрозил массовой отменой правительственных контрактов, при этом усиливая давление юридическими и политическими методами.

В результате акции в социальных сетях ухудшили репутацию Маска и его брендов: акции Tesla потеряли более 14 %, а рынок акций массово реагировал на эскалацию конфликта. Однако последние сигналы указывают на возможное смягчение: Трамп заявил, что пока не планирует разговаривать с Маском, но не исключает возобновления диалога, а сам Маск намекнул на примирение в соцсетях.

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