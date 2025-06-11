Пентагон вдвое сократил закупку истребителей F-35

Этот самолет критикуют за сложность, высокую стоимость, частые задержки и технические проблемы, но в то же время он остается ключевым элементом авиационного превосходства США и союзников по НАТО.

Министерство обороны США направило в Конгресс новый запрос на оборонное финансирование, в котором предложило сократить вдвое количество истребителей F-35, которые должны быть приобретены для Воздушных сил - с 48 до 24 единиц. Это самый низкий показатель за все время реализации самой дорогой оборонной программы в мире, пишет Bloomberg.

Уменьшение запроса - часть более широкого плана министра обороны Пита Хэгсета по сокращению прогнозируемых расходов Пентагона на 8% в течение пяти лет. Несмотря на это, сам F-35 остается финансовым гигантом: общая стоимость программы превышает $2 трлн, из которых $1,5 трлн - на техобслуживание, и $485 млрд - на закупки 2456 самолетов.

F-35 стал объектом критики. Илон Маск публично назвал программу устаревшей, поставив под сомнение целесообразность пилотируемых истребителей в эпоху беспилотников. Похожие заявления распространяют и ультраправые комментаторы в США, называя F-35 "фиаско, которое подрывает обороноспособность".

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Несмотря на это, программа продолжает действовать: в 2026 финансовом году Пентагон просит $3,5 млрд на F-35 для ВВС, еще $1,95 млрд - на 12 палубных истребителей для ВМС и $1,78 млрд - на 11 самолетов для морской пехоты. Но и эти показатели ниже предыдущих закупок. Например, флот в прошлом году получил 17 машин.

Сейчас Lockheed Martin уже поставила 747 истребителей из запланированных 967 по действующим контрактам. Дальнейшие закупки могут зависеть от политической воли Конгресса, где компания имеет влиятельных союзников.

F-35 - что известно об истребителе

F-35 - это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. Он имеет стелс-технологию, что делает его малозаметным для радаров, а также передовую электронику, сенсоры и возможность обмена данными в реальном времени с другими платформами. Существует три версии: F-35A (для ВВС), F-35B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и F-35C (для авианосцев).

Программа F-35 является самой дорогой в мире. Истребитель критикуют за сложность, высокую стоимость, частые задержки и технические проблемы, но в то же время он остается ключевым элементом авиационного превосходства США и союзников по НАТО.

Ранее сообщалось, что Великобритания хочет приобрести такие истребители, способные применять тактическое ядерное оружие, что станет значительным расширением политики сдерживания России.

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