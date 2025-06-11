Розы "поблагодарят" вас за заботу, если вы сделаете простое действие.

С наступлением июня любители цветов задумываются, чем подкормить розы летом, чтобы те красиво и пышно цвели. В жаркое время года растения быстро теряют влагу и сбрасывают лепестки. Если не ухаживать за розарием, то цветение продлится не больше месяца.

Чем обработать розы в июне

О хитростях ухода за королевой клумбы рассказало издание Express со ссылкой на опытного садовода. Чтобы цветы были здоровыми и яркими, их нужно регулярно поливать. При недостатке воды они испытывают стресс и перестают цвести.

Но чтобы постоянно не бегать на клумбу с лейкой, эксперты советуют замульчировать землю. Для этого вокруг кустов нужно рассыпать слой натуральной мульчи толщиной около 5 см. Это может быть древесная кора, опилки, компост. Мульчированная почва дольше остается влажной и не пересыхает, а корни не получают ожоги. Такие розы можно поливать 2 раза в неделю - лучше утром, чтобы вода не испарилась на жаре.

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В обычных условиях этой процедуры должно быть достаточно для долгосрочного цветения. Но при аномально жарком лете или бедной почве не будет лишним узнать, чем подкормить розы в июне. В сочетании с мульчированием подкормки будут иметь более высокую эффективность, ведь дольше задержатся в земле.

Чем подкормить розы в июне для пышного цветения

Цветоводы часто используют фосфорные, калийные и азотные удобрения в розарии. Например, сульфат калия или гумат натрия. Перед применением обязательно прочтите инструкцию.

Для приверженцев органики тоже есть чем удобрить розы в июне. Цветы обожают кофейную гущу - она имеет богатый химический состав и разрыхляет грунт. Возле каждого куста сделайте небольшую траншею и всыпьте по 100 г сухой гущи, затем закопайте и полейте.

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