Прицел весит около 1,1 кг и уже испытан в боевых условиях партнерами по НАТО.

Во время боевых учений в Германии армия США впервые продемонстрировала использование прицела SMASH 2000L с искусственным интеллектом, который устанавливается на стандартные винтовки M4A1 и позволяет точно уничтожать вражеские беспилотники, передает Fox News.

Устройство от израильской компании Smart Shooter Ltd. самостоятельно отслеживает цель, анализирует движение и огневую ситуацию и активирует спуск только тогда, когда попадание гарантировано.

"Это технологический прорыв для пехоты", - отмечают в армии США. Один солдат теперь может эффективно сбивать дроны, не дожидаясь помощи с воздуха или ПВО.

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Контракт на поставку SMASH на сумму $13 миллионов подписан в мае, в рамках американской программы Transformation In Contact (TIC 2.0), направленной на быстрое внедрение новых боевых технологий. Прицел весит около 1,1 кг и уже испытан в боевых условиях партнерами по НАТО.

Дроновая война развивается

Как сообщал УНИАН, дроны стали главным оружием современного поля боя, а недавняя спецоперация "Паутина" - символом их эволюции в Украине. FPV-дроны, дроны-камикадзе, разведчики и морские беспилотники - эти технологии кардинально меняют тактику боя, заменяя дорогие системы дешевыми, мобильными решениями.

Операция, известная под кодовым названием "Паутина", стала технологическим и тактическим прорывом. Она не только нанесла тактическое поражение российским вооруженным силам, но и заставила военных экспертов всего мира пересмотреть представления об уязвимости военной инфраструктуры.

Иронично, но именно США, страна с одними из самых мощных технологий для противоракетной обороны, оказывается чрезвычайно уязвимой перед дешевыми и мобильными дронами. Несмотря на миллиардные инвестиции в средства уничтожения БПЛА, эффективной защиты пока не существует.

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