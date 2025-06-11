Он считает, что без поддержки Украины это не удастся.

Наиболее благоприятным сценарием для будущего России в долгосрочной перспективе могло бы стать ее полное поражение и длительная оккупация. Именно такой подход в свое время стал решающим фактором в трансформации послевоенной Германии.

Такое мнение в интервью Украинской правде высказал британский историк и журналист Тимоти Гартон Эш. Однако, по его словам, в мире считают такой сценарий в отношении Российской Федерации невозможным, поскольку страна-агрессор имеет ядерное оружие:

"Люди напуганы Россией, они считают, что Россию нельзя победить. Вероятно, это представление тянется с наполеоновских войн. Но между тем была Крымская война, Японско-Русская война, которые Россия проиграла, и Холодную войну она проиграла, и войну в Афганистане. Поэтому это безосновательные представления, что Россию нельзя победить. И это накладывается на страх ядерного оружия".

Историк вспомнил о своем разговоре с человеком из Новой Каховки, который испытал ужасные страдания и потери в результате наводнения после подрыва гидроэлектростанции. Он говорит, что Украина не смогла деоккупировать эти территории из-за того, что администрация бывшего президента США Джо Байдена боялась эскалации. Тем временем Китай смотрит на эту войну и понимает, что стратегия ядерного запугивания работает.

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Британский журналист отмечает, что лучшей политикой в отношении России является поддержка Украины на пути к сильной, суверенной, процветающей и привлекательной демократической стране.

"И тогда вы должны просто держаться и ждать. И через несколько лет, а возможно, десятилетий этот магнит начнет работать. Несмотря на всю пропаганду и большую ложь, россияне начнут видеть, что люди в Украине живут лучше, чем в России. Это очень долгосрочное дело, но в конце концов это придет внутрь России", - добавил он.

Мнения историков о войне

Напомним, в прошлом году американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер озвучил два основных сценария завершения войны в Украине:

Максимально достижимый сценарий предусматривает полное поражение России, однако его можно реализовать только при условии увеличения поддержки Украины со стороны Запада.

Минимально достаточный сценарий будет реализован в случае заключения соглашения, которое обеспечит сохранение суверенитета Украины, даже без полного контроля над территориями. Важными условиями являются сохранение украинской армии и права на независимую внешнюю и внутреннюю политику.

А немецкий историк и военный эксперт Зенке Найтцель считает, что Россия может напасть на Литву уже этой осенью. Он объясняет это ростом напряженности в регионе, в частности из-за масштабных учений России в Беларуси, которые могут быть прикрытием для реальной агрессии.

Найтцель также отмечает, что ослабление поддержки НАТО, в частности со стороны США, может снизить эффективность статьи 5 Североатлантического договора, гарантирующей коллективную оборону.

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