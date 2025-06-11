Пресс-секретарь Госдепа заверила, что США продолжают делать все, что могут.

Администрация Соединенных Штатов Америки поддерживает обеспечение Украины средствами, необходимыми для отражения российских ракетных ударов. Об этом заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга 10 июня.

Ее спросили, почему США не позволяют Украине приобрести крайне необходимые ей системы противовоздушной обороны (ПВО), мол, президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что они просили разрешения у Штатов на приобретение систем, которые могут смягчить российские атаки.

На что Брюс ответила, что США являются "самым большим сторонником и защитником Украины" и не против, чтобы у Украины была "защита от ракет класса "земля-воздух". По ее словам, обсуждался вопрос доставки систем ПВО для Украины от "наших европейских партнеров, которые имеют эти системы".

Видео дня

"Ведется ряд различных переговоров, связанных с этим, которые не касаются Государственного департамента. Речь идет о боеприпасах, закупках и все такое прочее", - добавила пресс-секретарь.

Она заверила, что США продолжают делать все, что могут.

"Деталей этого много, и я не могу об этом говорить, и я бы точно возразила, что мы не позволяем Украине что-то делать. Всегда было наоборот. Наша цель - убедиться, что эта война закончится, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом, - отметила Брюс.

Проблемы со средствами ПВО для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, президент Зеленский заявлял о готовности Украины купить у США большой пакет оружия на сумму объемом 30-50 млрд долларов. Как отметил президент, Украина рассчитывает на возможность покупать оружие даже как на гарантию безопасности.

Также издание Le Monde писало, что Украина сталкивается с критической нехваткой ракет для систем ПВО. Командир украинской зенитно-ракетной батареи рассказал журналистам, что россияне активно внедряют различные инновации, в частности пытаются найти бреши в украинской обороне. А Украина в это время сталкивается с нехваткой ракет для систем ПВО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял недавно, что Берлин уже передал Киеву четверть имеющихся у него систем противовоздушной обороны Patriot и не в состоянии дать больше. Однако он добавил, что Германия ищет возможность приобрести такие системы у партнеров, чтобы потом передать их Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: