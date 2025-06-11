Советник главы ОП отметил, что это опасность, которую в Европе пока не осознают полностью.

Россияне отрабатывают ведение "войны без правил" в Украине. Затем этот опыт они используют для войны в Европе. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире канала "Мы-Украина".

По его словам, сегодня россияне при этом гораздо лучше понимают современные войны, чем вооруженные силы европейских стран. А в дополнение к этому, со стороны россиян не будет никаких правил.

"Вы же видите, что они бьют по жилым кварталам, что они бьют именно по гражданскому населению. То есть Россия полностью отказалась и приучила уже, кстати, мир к тому, что правил не существует, международного права не существует, международного военного права, гуманитарного права не существует. Вот в этом проблема, которую они до конца не осознают. То есть тип войны, который Россия будет вести в Европе, они совсем не ожидают того, что Россия там будет делать", - подчеркнул Подоляк.

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Россия может напасть на Европу - что известно

Как сообщал УНИАН, НАТО на самом высоком уровне обсуждает угрозу нападения России на Европу, особенно после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Европейские лидеры, в частности в Польше, странах Балтии и Германии, неоднократно предупреждали, что Кремль может не остановиться на Украине.

Россия активно восстанавливает военный потенциал, несмотря на большие потери в войне, и адаптирует свою промышленность к длительному конфликту. Аналитики отмечают: в случае перемирия или уменьшения западной поддержки Украины Москва сможет перебросить ресурсы на угрозу другим государствам.

Пентагон и НАТО прогнозируют, что в ближайшие 3-7 лет возможен конфликт со странами Альянса, если не будут усилены оборонные бюджеты и не укрепится восточный фланг. В ответ на эти угрозы ЕС и НАТО пересматривают оборонные стратегии, готовят новые учения, укрепляют армии и улучшают логистику на случай масштабной эскалации со стороны РФ.

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