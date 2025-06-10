УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Нормальный человеческий мозг может воспринимать вещи или изображения по-разному, в зависимости от того, как на них смотреть. И оптические иллюзии это подтверждают.

Такие визуальные головоломки проливают свет на то, как вы воспринимаете этот мир. Они также проверяют ваши когнитивные способности, улучшают память, наблюдательность и внимательность к деталям. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Итак, ниже вы увидите изображения с десятками разных котов. Где-то среди пушистиков мы спрятали лису, и вам надо ее отыскать.

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Но только самые наблюдательные читатели заметят лису на картинке, ведь на ответ мы отвели всего 8 секунд. Вы принимаете этот вызов?

Время пошло! Старайтесь просканировать глазами каждый уголок.

Что ж, ваши 8 секунд исчерпаны. Удалось ли вам заметить рыжую лису среди котиков?

Может показаться, что найти лису очень сложно, ведь на картинке много котов, которые отвлекают вас. Но если присмотреться, можно увидеть, что в нижней части коллажа лисичка хитро выглядывает из-за пушистика.

Ответ:

Больше головоломок от УНИАН

Для тех, кому по душе задачки на внимательность, предлагаем интересную головоломку. Давайте проверим, сможете ли вы найти волка среди овец за 5 секунд.

Или же можете проверить свои способности в оптической иллюзии с числами. За 9 секунд нужно отыскать число 639 среди десятков одинаковых чисел.

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