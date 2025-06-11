Не так давно правозащитники сообщили о том, что ФСБ получила доступ к сообщениям, которые россияне отправляли в боты украинских телеграм-каналов.

Telegram – один из самых популярных мессенджеров в Украине и ряде других стран. Миллионы пользователей доверяют ему свои данные и переписки – не в последнюю очередь благодаря тому, что создатель приложения Павел Дуров имеет образ такого себе "борца за свободу".

Однако на деле все далеко не так, и мессенджер связан с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Издание "Важные истории" провело расследование и выяснило, к каким вашим данным могут иметь доступ российские спецслужбы.

Дуров и Россия: а был ли "разрыв"

Итак, после отъезда из России Дуров заявил, что открыл штаб-квартиру Telegram в Дубае. Однако в 2021 году туда приехали журналисты немецкого издания Der Spiegel и увидели, что офис пустует. А на ресепшене им сказали, что там никто не появлялся три года.

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Не очень соответствуют действительности и заявления Дурова о том, что он не посещает Россию. По данным "Важных историй", он приезжал в Россию более 50 раз с момента своего отъезда в 2014 году. Кстати, эти данные "вылезли" из утечки погранслужбы ФСБ.

"Особенно активно Дуров ездил в Россию, когда у него возникли серьезные финансовые проблемы: в 2019 году американская комиссия по ценным бумагам запретила выпуск его криптовалюты TON, с помощью которой он надеялся покрыть расходы на закупку серверов и другого оборудования для "Телеграма". Дуров остался должен почти 2 млрд долларов инвесторам, среди которых оказались российские олигархи, а также агент ГРУ Ян Марсалек и компании, торговавшие незаконно вывезенным сырьем с оккупированных территорий Украины", – сказано в материале.

Примечательно, что в самом Telegram о многочисленных визитах Дурова на родину не знали. Так, бывший менеджер по развитию партнерств Элиес Кампо сказал, что "верил в нарратив о том, что команде пришлось уехать из страны и скитаться по миру как номадам из-за того, что они пережили в России".

Telegram и безопасность данных

Дуров – любитель критиковать своих конкурентов. Он утверждал, что некудышная ситуация с защитой данных в частности у WhatsApp и Signal. Последний до сих пор считают надежным и защищенным. А вот о самом Telegram сказать такого нельзя.

"Сквозное шифрование используется только в секретных чатах, которые нужно активировать отдельно. По словам бывшего коллеги Дурова Антона Розенберга, 98% пользователей мессенджера переписываются в обычных чатах. Все сообщения из них расшифровываются и хранятся на серверах "Телеграма". Это означает, что тот, кто контролирует сервер, может получить доступ к переписке", – пишут "Важные истории".

Кроме того, по словам эксперта в сфере цифровой безопасности Михала Возняка, протокол "Телеграма" работает таким образом, что, "когда приложение на вашем телефоне или компьютере создает зашифрованное сообщение, к нему в начало добавляется незашифрованный идентификатор устройства, который называется auth_key_id". При чем касается это и секретных чатов.

Возняк отметил, что с помощью этого ключа на стороне сервера мессенджера можно определить устройство и подобрать ключ для дешифровки сообщений. То есть тот, через кого проходит трафик мессенджера, может отслеживать идентификаторы устройств и ряд других данных – в том числе IP-адрес, местоположение человека и др.

В России есть СОРМ – это система, с помощью которой российские спецслужбы следят за телефонными звонками и интернет-активностью пользователей, и каждый провайдер должен иметь ее в своей инфраструктуре. Вот только безопасность данных под угрозой не только у пользователей из России. Касается это в том числе и пользователей, находящихся на временно оккупированных территориях Украины.

Как "Телеграм" связан с ФСБ

Как сказано в материале, еще в 2018 году Telegram Corp, которая принадлежит Дурову, передала права и обязанности по обустройству инфраструктуры компании Global Network Management (GNM). Сама компания имеет регистрацию Антигуа и Барбуда.

И здесь начинается самое интересное – соглашение от имени GNM было подписано неким Владимиром Веденеевым. В то время он также занимал пост финансового директора в "Телеграм".

GNM предоставила Telegram более 10 000 IP-адресов, и многие адреса компании ранее принадлежали петербургской компании Globalnet. Она, в свою очередь, имеет связи Кремлем и ФСБ, а также вышеупомянутым Веденеевым – он был ее бенефициаром, однако в 2024 году он переписал компанию на своих родственников. В 2022 году Globalnet по требованию Роскомнадзора установила системы мониторинга трафика пользователей.

Стоит упомянуть и тот факт, что половина работников GNM находится в России – в Санкт-Петербурге есть офис компании. Еще одна компания из Питера под названием Electrontelecom предоставила Telegram 5 000 IP-адресов. Но это предприятие является подрядчиком ФСБ и даже обеспечивает установку и обслуживание систем безопасной связи для этой спецслужбы страны-агрессора.

Таким образом, связанные с инфраструктурой мессенджера компании работают с российскими спецслужбами, у которых есть доступ к данным пользователей. И теоретически они могут получить данные как о вашем IP-адресе, так и местоположении, о чем говорил Михал Возняк.

Слежка за переписками с администраторами украинских ТГ-каналов

The Wired в 2023 году рассказывало об историях российских активистов, которых преследовали за участие в протестах против войны в Украине. Так, они говорили, что сообщения в секретных чатах были обозначены как прочитанные еще до того, как их открывал сам пользователь.

Кроме того, в одном из случаев российский силовик цитировал задержанной сообщения, которые она отправляла соратникам в "Телеграме" незадолго до проведения обыска.

А не так давно правозащитники проекта "Первый отдел" сообщили о том, что ФСБ получила доступ к сообщениям, которые россияне отправляли в боты украинских телеграм-каналов – в том числе "Крымский ветер", "Військовий Віщун" и так далее. Отмечалось, что спецслужбы РФ начали отслеживать переписку как минимум за год до возбуждения уголовного дела.

"Это практически исключает возможность того, что доступ был получен через устройства самих обвиняемых. А тот факт, что пользователи жили в разных регионах России, указывает на вероятный мониторинг телеграм-ботов и каналов самими силовиками — с фиксацией всех обращений от российских граждан", – отмечают журналисты.

Telegram – другие новости

Разговоры о том, стоит ли заблокировать мессенджер "Телеграм" в Украине точатся уже не первый год. Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что прежде чем идти на такой шаг, пользователям надо предложить альтернативу. При этом он подчеркнул, что можно "закрыть" провокативный контент, который работает на Москву.

Кстати, NYT писало, что президент Украины Владимир Зеленский удалил Telegram с собственного телефона еще перед вторжением РФ. Украинские спецслужбы считают этот мессенджер потенциально опасным.

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