11 июня - интересная дата с важными народными традициями. Некоторые страны мира отмечают национальные торжества, а у верующих 11 июня - праздник в честь учеников Иисуса. Мы собрали любопытные факты об этом дне и назвали его главные запреты.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник церковный
- Что сегодня за праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
11 мая родились наши соотечественники, которые вписали свои имена в историю: мемуарист Варфоломей Шевченко, дирижер Сигизмунд Заремба, архитектор Борис Приймак, медик Михаил Василюк, певица и телеведущая Анжелика Рудницкая, футболист Александр Сирота.
Хотя официально праздник сегодня в Украине не отмечается, украинцы смогут наблюдать за интересным астрономическим явлением - ночью будет "клубничное" полнолуние.
Какой сегодня праздник в мире
Среди мировых знаменитостей выдающимися именинниками сегодняшней даты являются драматург Бен Джонсон, художник Джон Констебл, композитор Рихард Штраус, писатель Ясунари Кавабата, океанограф Жак-Ив Кусто, медик Робин Воррен, актер Хью Лори.
Международных мероприятий и памятных дат 11 июня нет, но некоторые праздники сегодня празднуются в других государствах. Например, в Дании это День рождения принца Хенрика Датского, а Аргентине - День соседей, а в Гондурасе - День студента. В Бразилии чествуют память погибших воинов морского флота.
Какой сегодня праздник церковный
Ранее в староцерковном календаре верующие в эту дату вспоминали епископа Луку Симферопольского и деву Феодосию Тирскую.
Однако большинство православных общин перешли на современный стиль, и их верующим нужно знать, какой сегодня церковный праздник наступает теперь. Это день чествования апостолов Варфоломея и Варнавы. А также иконы Богородицы "Достойно есть", которой молятся о Божьей милости и прощении грехов.
Что сегодня за праздник в народе
11 июня известено как Варнава Земляничник, поскольку в лесах и полях созревали первые дикие ягоды. Крестьяне выпасали скот, работали в саду, пололи сорняки. После трудного рабочего дня мылись в бане.
По давним верованиям праздник сегодня считается счастливым для примирения, прощения и налаживания отношений. А ещё для семейного благополучия нужно убраться в доме.
Что нельзя делать сегодня
Наблюдая за природой в течение многих поколений, люди придумали несколько пословиц об этой дате:
- если воробьи ходят по земле, то будет хорошая погода, а если сидят на деревьях, то пойдет дождь;
- если ночь теплая, то грядет жара;
- утренний туман сулит большой урожай грибов;
- если гремит, то в реках будет много рыбы.
Зная, какой праздник 11 июня отмечают по народным приметам, можно догадаться о его запретах. Категорически нельзя ссориться близким, особенно супругам. Также не стоит лгать, брать деньги в долг и покупать дорогие вещи.