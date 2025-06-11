Дата 11 июня связана с несколькими международными и церковными праздниками.

11 июня - интересная дата с важными народными традициями. Некоторые страны мира отмечают национальные торжества, а у верующих 11 июня - праздник в честь учеников Иисуса. Мы собрали любопытные факты об этом дне и назвали его главные запреты.

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Какой сегодня праздник в Украине

11 мая родились наши соотечественники, которые вписали свои имена в историю: мемуарист Варфоломей Шевченко, дирижер Сигизмунд Заремба, архитектор Борис Приймак, медик Михаил Василюк, певица и телеведущая Анжелика Рудницкая, футболист Александр Сирота.

Хотя официально праздник сегодня в Украине не отмечается, украинцы смогут наблюдать за интересным астрономическим явлением - ночью будет "клубничное" полнолуние.

Какой сегодня праздник в мире

Среди мировых знаменитостей выдающимися именинниками сегодняшней даты являются драматург Бен Джонсон, художник Джон Констебл, композитор Рихард Штраус, писатель Ясунари Кавабата, океанограф Жак-Ив Кусто, медик Робин Воррен, актер Хью Лори.

Международных мероприятий и памятных дат 11 июня нет, но некоторые праздники сегодня празднуются в других государствах. Например, в Дании это День рождения принца Хенрика Датского, а Аргентине - День соседей, а в Гондурасе - День студента. В Бразилии чествуют память погибших воинов морского флота.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее в староцерковном календаре верующие в эту дату вспоминали епископа Луку Симферопольского и деву Феодосию Тирскую.

Однако большинство православных общин перешли на современный стиль, и их верующим нужно знать, какой сегодня церковный праздник наступает теперь. Это день чествования апостолов Варфоломея и Варнавы. А также иконы Богородицы "Достойно есть", которой молятся о Божьей милости и прощении грехов.

Что сегодня за праздник в народе

11 июня известено как Варнава Земляничник, поскольку в лесах и полях созревали первые дикие ягоды. Крестьяне выпасали скот, работали в саду, пололи сорняки. После трудного рабочего дня мылись в бане.

По давним верованиям праздник сегодня считается счастливым для примирения, прощения и налаживания отношений. А ещё для семейного благополучия нужно убраться в доме.

Что нельзя делать сегодня

Наблюдая за природой в течение многих поколений, люди придумали несколько пословиц об этой дате:

если воробьи ходят по земле, то будет хорошая погода, а если сидят на деревьях, то пойдет дождь;

если ночь теплая, то грядет жара;

утренний туман сулит большой урожай грибов;

если гремит, то в реках будет много рыбы.

Зная, какой праздник 11 июня отмечают по народным приметам, можно догадаться о его запретах. Категорически нельзя ссориться близким, особенно супругам. Также не стоит лгать, брать деньги в долг и покупать дорогие вещи.

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