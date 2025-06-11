По словам дипломата, до восстановления российско-американских отношений еще далеко.

Переговоры между США и Россией по решению проблем в двусторонних отношениях состоятся в Москве. Об этом заявил новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью "ТАСС", передает Reuters.

До этого сообщалось, что встреча между представителями стран должна была состояться в Стамбуле.

"До восстановления российско-американских отношений еще далеко", - подчеркнул дипломат.

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По его словам, сближение с Россией тормозится "глубинным государством" США и антироссийскими "ястребами" в Конгрессе.

"Могу подтвердить, что следующие переговоры делегаций состоятся в ближайшее время в Москве", - добавил Дарчиев.

Отношения между США и РФ - что известно

В Reuters напомнили, что из-за войны в Украине между Москвой и Западом фиксируется самая большая конфронтация со времен холодной войны. В частности высокопоставленные дипломаты в Москве и Вашингтоне заявляли для издания в 2024 году, не могут вспомнить, чтобы отношения между странами были когда-либо хуже, чем сейчас.

"Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает конфликт в Украине как прокси-войну между Соединенными Штатами и Россией, и Трамп неоднократно предупреждал о риске его перерастания в мировую войну", - подчеркнули в материале.

В то же время Институт изучения войны недавно писал, что Россия хитро требует от США превентивных уступок по войне в Украине, чтобы согласиться на возобновление переговоров о стратегической стабильности. В частности, в ISW обратили внимание на то, что заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что односторонний мораторий России приближается к "логическому завершению", а также то, что США должны "уважать фундаментальные интересы России" для восстановления конструктивного диалога.

Как пишут в Институте, такие заявления демонстрируют намерение Кремля использовать тему контроля над вооружениями как инструмент давления на США, чтобы получить выгодные уступки по украинскому вопросу.

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