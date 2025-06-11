'Ошибка - это смерть': Z-паблики распространяют советы, как выжить в штурмах с мотоциклами

Шанс выжить у водителя мотоикла есть только в случае, если украинский оператор FPV потеряет цель.

Российская армия все активнее применяет мотоциклы для быстрых штурмов украинских позиций. До 25% нападающих теперь штурмуют на двухколесном транспорте, а в некоторых случаях в рейдах участвуют более 100 мотоциклистов. Такая тактика обусловлена полной потерей эффективности бронетехники на современном фронте: украинские FPV-дроны уничтожают БТРы и танки еще на подходе, пишет Forbes.

Мотоциклы обеспечивают скорость, но оставляют солдата абсолютно незащищенным. В российских Telegram-каналах уже распространяют "инструкции по выживанию": как избегать дронов, маневрировать, не снижать скорость и использовать естественные укрытия.

"Ваш мотоцикл - это скорость, но не броня. Ошибка - это смерть", - говорится в заметке.

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Украинские дроны-камикадзе обнаруживают мотоциклистов в течение 30-90 секунд после наблюдения разведдрона. Шанс выжить есть только в случае, если оператор FPV потеряет цель.

Хотя такая тактика выглядит безумной с точки зрения западных армий, командование РФ продолжает ее применять, несмотря на колоссальные потери. Причина - скорость атаки и попытка получить тактическое преимущество на узких участках фронта, где каждый ярд имеет значение.

В ответ украинские силы совершенствуют свои дроны. Если атаки на мотоциклах начнут давать результат, появятся специализированные беспилотники с более широким полем зрения и осколочными боеголовками - фактически "летающие мины", которые не требуют точного попадания.

Война на фронте эволюционирует в режиме реального времени: если первые атаки происходили на тяжелой бронетехнике, теперь - на квадроциклах, багги, вездеходах и мотоциклах. Это растущая технологическая дуэль между скоростью и точностью, в которой выиграет тот, кто научится адаптироваться быстрее.

Мотоциклетные войска РФ

Россия использует мотоциклы на фронте как быстрое и дешевое средство для штурмов. Это реакция на массовые потери бронетехники от украинских FPV-дронов. Мотоциклисты пытаются быстро добраться до позиций, высадить десант и закрепиться. Потери высокие, но командование РФ считает тактику эффективной. Маневренность и скорость - ключ к выживанию, хотя шансы все равно малы.

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