Подобранные варианты не только сделают ваши руки моложе, но и оживят весь образ.

Правильный маникюр способен не только дополнить образ, но и буквально "стереть" пару лет с рук. Летом особенно хочется свежести, легкости и ухоженности - именно этого и добиваются модницы, выбирая трендовый летний маникюр 2025.

В этом сезоне на пике - натуральные формы, игривые цвета и деликатный блеск. А самое главное - все эти идеи легко реализовать через маникюр на короткие ногти.

Летний маникюр 2025 - ТОП-6

УНИАН собрал подборку из шести трендов, которые визуально молодят руки и смотрятся дорого.

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Молочный нюд с глянцем. Если вы ищете универсальный и освежающий вариант, который подойдет и для офиса, и для отпуска, выбирайте нежный летний маникюр в молочно-розовых или бежевых тонах. Такой оттенок придает коже свежесть, а ногтям - ухоженность. Идеально сочетается с загаром и визуально делает пальцы тоньше.

Яркий коралл. Один из самых горячих трендов - летний красный маникюр с коралловым подтоном. Он не такой агрессивный, как классический алый, но все равно добавляет образу живости. Особенно выигрышно смотрится в отпуске и с белой одеждой. Яркий летний маникюр в таких оттенках делает руки моложе и оживляет весь образ.

Персиковый минимализм. Этот маникюр на короткие ногти стал фаворитом стилистов. Персиковые и абрикосовые оттенки без рисунков - то, что нужно, если вы хотите выглядеть свежо и аккуратно. Добавьте каплю прозрачного топа с микроблестками - и вы получите элегантный летний маникюр 2025, который освежает руки.

Французский с цветной улыбкой. Френч снова с нами, но теперь он ярче и веселее. Вместо классического белого - лимонный, голубой или фуксия. Такой летний маникюр делает руки визуально моложе и дарит игривое настроение. Отличный выбор для отдыха или уикенда в городе.

Градиент в пастельных тонах. Плавные переходы от розового к сиреневому или мятному - стильное решение для тех, кто хочет разнообразия, но без кричащих деталей. Такой нежный летний маникюр на коротких ногтях выглядит утончённо, добавляя нотку романтики и легкости. А главное - пастель всегда молодит.

Цветочные акценты и легкий арт. Миниатюрные ромашки, листья или веточки - главный хит маникюра 2025. Такой арт выглядит свежо и аккуратно, не перегружая образ. Особенно круто смотрится в стиле negative space - это одновременно яркий летний маникюр и нежный, что делает его универсальным и омолаживающим.

Маникюр - это уже не просто уход за ногтями, а полноценный инструмент стилистики и визуального омоложения. Выбирайте свой вариант летнего маникюра 2025 - и пускай руки говорят за вас: вы молоды, уверены и в тренде.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие духи на лето 2025 подойдут для женщин за 40.

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