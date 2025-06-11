Овощ порадует вкусом, если придерживаться проверенного способа полива.

В июне репчатый лук формирует головки, потому что длительность светового дня увеличивается. Ваша задача в этот период - поливать культуру только в определенные дни и только особым образом, а также выяснить, можно ли поливать лук в жару. Зная все эти нюансы, вырастить крупный, здоровый и сладкий овощ не составит проблем.

Как часто поливать лук и в какие даты это делать

Опытные садоводы знают, что лунный календарь - это не просто лист с датами, а практическое руководство к действию. Растения, как и все живое на Земле, подвержено влиянию лунных циклов. Это значит, что одни дни в месяце более благоприятны для полива и других дел на огороде, а другие - менее.

В текущем месяце самый удачный период был - с 1 по 10 июня и будет с 26 по 30 июня. Несмотря на то что период Растущей Луны считается очень продуктивным для работы с растениями, поливать лук можно и на Убывающую Луну. Потому что именно тогда овощ формирует луковицы. В день новолуния, 25 июня, поливать лук категорически запрещено.

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Если хотите, чтобы луковицы точно выросли в 2 раза больше, чем обычно, поливайте культуру только в дни, когда луна находится в знаке Рака, Скорпиона или Рыб, то есть, ею управляет водная стихия. Тогда влага будет лучше проникать в почву. В июне это только 26 число, когда небесное светило в знаке Рака. Все остальные дни также благоприятны, но Луна находится в других знаках.

Как часто поливать лук в открытом грунте в жару

Старшее поколение украинцев точно знает, как поливать лук после посадки, особенно если лето засушливое. Они говорят, что уже с июня культуру можно увлажнять 1 раз в 14 дней. Поливать рекомендуется или утром, или вечером, но ни в коем случае не переусердствовать, иначе "зальете" посадки.

Подкормки можно делать чаще - азот, который был нужен в начале сезона, сейчас уже ни к чему, теперь выбирайте фосфорные и калийные удобрения. Монофосфат калия - отличный вариант, вам хватит половины пакетика 20 граммов на целое ведро воды. Все просто - разводите 10 граммов порошка в 10 литрах воды и поливаете лук под корень 1 раз в 10 дней. Этого хватит, чтобы в конце сезона собрать хороший урожай.

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