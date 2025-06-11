Всех их лечили в Беларуси после неудачной попытки захватить украинскую столицу через несколько дней.

Журналисты-расследователи украинской и российской служб "Радио Свобода", Белорусского расследовательского центра и сообщества KibOrg установили личности 898 российских военных, раненых во время неудачной попытки захвата Киева в начале полномасштабного вторжения. Военных лечили в пограничных больницах Гомеля и Хойников в Беларуси.

Как сообщает "Радио Свобода", из утечек в данных Минобороны РФ стало известно, что среди раненых - бойцы "элитных" спецподразделений из Кубинки, Солнечногорска, Хабаровска, Подмосковья, а также десантники из Пскова, Ульяновска и Бурятии. Идентифицированы и члены Росгвардии, в том числе ОМОНа из Кемеровской области, которых подозревают в убийствах гражданских в Гостомеле.

Особое внимание привлекает командир 6-й роты 234 десантно-штурмового полка Александр Квитко с позывным "Шкипер". Его подразделение находилось в Буче во время массовых убийств, а сам Квитко, согласно показаниям, мог быть причастен к гибели пенсионерки Аллы Минаевой. Журналисты обнаружили его имя в рукописном списке раненых, найденном после освобождения города.

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Документы также подтвердили участие спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ), бойцов 31-й бригады, 5-й танковой и 37-й мотострелковой бригад. Установлено, что солдаты из Бурятии контролировали участки трассы Киев-Чоп и расстреливали авто с мирными жителями. Имена раненых из этих подразделений удалось подтвердить как в больничных списках, так и по документам, найденным на месте боевых действий.

Это одно из самых масштабных документальных подтверждений присутствия российских военных подразделений в Киевской области в начале войны. Индентификационные данные станут основой для расследований военных преступлений российских захватчиков против Украины.

Преступления оккупантов на Киевщине

Как сообщал УНИАН, во время оккупации Киевской области в феврале-марте 2022 года российские войска совершили ряд задокументированных военных преступлений против мирного населения. Наибольший резонанс вызвала резня в Буче, где после освобождения украинские силы обнаружили массовые захоронения и тела гражданских со следами пыток, огнестрельными ранениями и связанными руками. По данным ООН, только в одном городе Буча погибло по меньшей мере 458 человек.

В Ирпене, Бородянке, Гостомеле и других населенных пунктах Киевщины зафиксированы казни, изнасилования, похищения, грабежи и уничтожение гражданской инфраструктуры. Многие тела были обнаружены в подвалах, в некоторых случаях со следами насилия и пыток. Украинские правоохранители, вместе с международными экспертами, задокументировали сотни преступлений, которые классифицируются как нарушение Женевских конвенций.

В частности, 234-й десантно-штурмовой полк из Пскова, 64-я мотострелковая бригада из Хабаровска и росгвардейцы из Красноярского края непосредственно фигурируют в расследованиях по убийствам и издевательствам над мирными жителями. Пятерым сотрудникам Росгвардии уже объявлены подозрения в расстрелах мирных жителей в Гостомеле 25 февраля.

Доказательная база собрана из многочисленных свидетельств, видео, перехватов, а также документов, которые российские военные оставили во время отступления. Эти данные стали основой уголовных производств в Украине и международных исков, в частности в Международном уголовном суде.

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