Независимо от того, считаете ли вы одуванчик сорняком или частичкой природы в городе, он обладает впечатляющими навыками выживания.

Вы, наверное, не раз видели, когда одинокий одуванчик спокойно пробивается сквозь асфальт или даже бетон.

И действительно, это растение может расти из трещин в тротуарах, на парковках и во многих других местах, где, казалось бы, ему не место. Секрет — в комбинации хитрой биологической силы и гидростатического давления, пишет ZME Science.

Трещины в "городской броне"

Бетон задуман как прочный и долговечный материал — но идеальным он остаётся не всегда. Он расширяется и сжимается от тепла. Впитывает воду. И именно поэтому в нем со временем появляются трещины.

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Асфальт изнашивается ещё быстрее: солнце и дождь разрушают его поверхность, а движение транспорта создаёт нагрузку. Часто такие покрытия не меняют, а просто латкают, оставляя слабые места. Именно эти несовершенства "прочных" материалов и нужны таким растениям, как одуванчики.

Почти каждый тротуар и дорога имеют множество микротрещин, которыми одуванчики умеют пользоваться, "работая" над захватом территории еще с семян. Семена одуванчика похожи на парашютики. Они кружатся в воздухе, могут летать на большие расстояния. И когда они приземляются, их форма помогает им застревать в узких щелях — например, между плитами тротуара или в микротрещинах старого асфальта.

Сообщается, что семя одуванчика направлено вниз, как дротик, с тонкими шипами, которые цепляются за поверхность.

Им не нужно много почвы, чтобы прорасти. И когда семена укоренятся — их становится трудно уничтожить. В сочетании с быстрым ростом и глубокой корневой системой одуванчики становятся идеальными "городскими колонизаторами", которые прорастают всего за несколько недель.

Подземное давление одуванчика

Как только семя оказывается в трещине, оно ждёт. Нужно немного влаги, чуть-чуть пыли или земли — и этого будет достаточно. Через несколько дней появляется корень (стержневой), который хоть и растёт с усилием, довольно медленно, но происходит это уверенно.

Такие есть у моркови, свеклы, редиса, а также у деревьев — таких как дуб, сосна или ель. Этот корень действует как клин: он ищет воду и пространство и одновременно раздвигает трещину. Тем более, что одуванчики невероятно живучи. Они переносят жару, засуху и даже наступание на них.

Их листья сначала лежат прижаты к земле, чтобы избежать скашивания. А если верхушку срезать — они снова вырастут из корня. Такая стойкость в сочетании с "умными" семенами делает одуванчики практически неудержимыми в городских условиях.

Что происходит на микроуровне - тургорное давление

Чтобы понять, как одуванчики (и другие растения) пробиваются сквозь твёрдые материалы, нужно взглянуть на жидкость и давление. Клетки корня впитывают воду — и внутри накапливается тургорное давление. Это вид гидростатического давления, когда вода изнутри давит на стенки клеток.

Это базовая сила, с помощью которой растения держат форму и растут. Представьте, будто тысячи крошечных воздушных шариков надуваются внутри корня, каждый из которых давит на стенки трещины.

Это может звучать "мягко", особенно учитывая нежность одуванчиков, но на самом деле давление достигает 0,6 мегапаскаля — что в три раза выше давления автомобильной шины. А теперь представьте тысячи таких клеток, сжимающихся одновременно. Это становится мощной силой, направленной туда, где ее ждет наименьшее сопротивление — в трещины.

Со временем это давление как клин вдавливается в трещину, постепенно удлиняя и расширяя её. Процесс этот, конечно же, не слишком быстр — но финальный, необходимый одуванчику результат, просто неизбежен. Когда внутреннее давление растения превышает сопротивление материала, бетон начинает понемногу разрушаться.

Именно эта "тихая сила" позволяет хрупкому одуванчику прорваться сквозь материалы, кажущиеся в разы сильнее. Рост обеспечивается водой — и усиливается природным дизайном.

Одуванчики, как символ жизни

Растения, прорастающие сквозь бетон, несут мощный символ. Жизнь процветает даже там, где ей как бы "не положено". Но с практической точки зрения такие растения наносят серьёзный ущерб.

Для городских властей одуванчики — это сорняки именно по той причине, что они провоцируют и усугубляют разрушение покрытия. Поэтому в городах тротуары и обочины часто обрабатывают гербицидами.

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