По дню рождения можно узнать, к какому магическому таланту у вас есть предрасположенность.

В дне нашего рождения заложены невероятные возможности, о которых мы можем не знать. Нумерология помогает добыть эти знания и узнать свою судьбу. Нумерологи уверены, что некоторые наши способности предопределены заранее. Человек может узнать свой талант по дате рождения с помощью несложных вычислений. Это не значит, что каждый станет мастером в указанной области, ведь дар может и не проявиться.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как узнать свой талант по дате рождения

Чтобы понять, в чем ваше призвание по нумерологии, нужно прибавить все цифры из дня вашего появления на свет. Если в результате вычислений получилось двухзначное число, то надо сложить еще раз.

Видео дня

Например, если вы родились 17 марта 1980 года, то пример будет таким: 1+7+3+1+9+8 = 29

2+9 = 11

1+1= 2 - это и есть нужная цифра.

Магический дар по дате рождения - расшифровка цифр

Результат расчетов укажет на ваши эзотерические склонности. Вы обладаете ими, даже если они на данный момент не раскрыты.

1 - Эмпатия

Вы тонко чувствуете чужие эмоции и можете найти подход к кому угодно. Всегда знаете, что у другого человека на душе и как ему помочь. Даете мудрые советы, которые оказываются чрезвычайно уместными. Можете облегчить душевные страдания или оказать эмоциональную поддержку даже незнакомцу.

2 - Супер-интуиция

Таким людям стоит всегда прислушиваться к внутреннему чутью: они всегда предчувствуют беду и с первого взгляда распознают недобрых людей. И наоборот - знают, что дело закончится хорошо, даже если никто в это не верит. Часто они сами не могут объяснить свои ощущения, но в итоге оказываются правы.

3 - Исцеление

Люди с таким кармическим числом имеют волшебные руки - их дар по дате рождения заключается в умении распознавать болезни и снимать боль. Вы способны не только на физическое, но и ментальное и психологическое исцеление.

4 - Предсказания

Обладатели такого дара могут детально предсказывать будущее, при чем не только для себя, но и для других желающих. Нередко они имеют видения о будущих событиях. Но для большей точности свою силу им нужно направлять через какой-то инструмент, например, карты Таро, астрологию или магический шар.

5 - Чтение людей

Вы всегда знаете о настоящих чувствах, планах и намерениях других. Такая способность граничит с чтением мыслей. Вы умеете не только узнавать от людей полезную информацию и распознавать ложь, но и склонять к нужному решению. При правильном подходе вам под силу подчинить собеседника своей воле.

6 - Приворот

Личности с кармическим числом 6 очень привлекательны для противоположного пола и могут использовать это для своей выгоды. А ещё они могут соединять другие сердца и укреплять чужую любовь.

7 - Организация

Ваша внутренняя сила состоит в умении покорить хаос, упорядочить бардак, обуздать случайность. В любой ситуации вы быстро наводите порядок и организовываете нарушенный процесс. Можете унять конфликт или призвать других к ответственности.

8 - Исполнение желаний

Если вы разовьете талант, то легко воплотите задуманное и добьетесь желаемого даже без особых усилий. Удача всегда будет вам подчиняться. Сама вселенная подстраивает события таким образом, чтобы всё сложилось вам на благо.

9 - Общение с духами

Ваша сверхспособность - быть проводником между потусторонним и реальным мирами. Вы достаточно могущественны, чтобы установить контакт с умершими. Случается, что послания от духов вы воспринимаете за собственные мысли.

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