Когда наступает лето, то появляется все больше фруктов и ягод. Если говорить о чернике, то есть множество десертов, которые можно сделать из нее, а именно пирог, который готовится очень просто. Об этом пишет Simply Recipes.
Ингредиенты:
- 1/4 стакана свежей или замороженной черники;
- 2 стакана (240 г) плюс 1 столовая ложка универсальной муки;
- 1/4 стакана (250 г) плюс 2 столовые ложки сахара;
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
- 1/2 чайной ложки соды;
- 1/2 чайной ложки соли; 1/2 чайной ложки соли;
- 2 больших яйца комнатной температуры;
- 1 стакан молока, желательно 2% жирности;
- 1/2 стакана растительного масла;
- мелко натертая цедра 1 среднего лимона.
Способ приготовления
Сначала разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. После чего застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, смажьте ее и противень антипригарным кулинарным спреем или маслом.
В небольшую миску бросьте чернику и одну столовую ложку муки, отставьте в сторону.
В большой миске взбейте 2 стакана муки, 1/4 стакана сахарного песка, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте к этой смеси яйца, молоко, масло и лимонную цедру, перемешайте до однородной массы.
Далее вылейте тесто в форму для выпекания и выложите сверху чернику и равномерно посыпьте его двумя столовыми ложками сахара.
"Выпекать пирог, пока края не станут золотисто-коричневыми, а зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой, от 35 до 37 минут. Дать пирогу остыть на противне в течение 10 минут", - советуют в материале.
После чего переложите пирог с противня и дайте ему остыть в течение часа, нарежьте и подавайте к столу.
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