Этот десерт готовится быстро и является очень вкусным.

Когда наступает лето, то появляется все больше фруктов и ягод. Если говорить о чернике, то есть множество десертов, которые можно сделать из нее, а именно пирог, который готовится очень просто. Об этом пишет Simply Recipes.

Ингредиенты:

1/4 стакана свежей или замороженной черники;

2 стакана (240 г) плюс 1 столовая ложка универсальной муки;

1/4 стакана (250 г) плюс 2 столовые ложки сахара;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1/2 чайной ложки соды;

1/2 чайной ложки соли; 1/2 чайной ложки соли;

2 больших яйца комнатной температуры;

1 стакан молока, желательно 2% жирности;

1/2 стакана растительного масла;

мелко натертая цедра 1 среднего лимона.

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. После чего застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, смажьте ее и противень антипригарным кулинарным спреем или маслом.

В небольшую миску бросьте чернику и одну столовую ложку муки, отставьте в сторону.

Видео дня

В большой миске взбейте 2 стакана муки, 1/4 стакана сахарного песка, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте к этой смеси яйца, молоко, масло и лимонную цедру, перемешайте до однородной массы.

Далее вылейте тесто в форму для выпекания и выложите сверху чернику и равномерно посыпьте его двумя столовыми ложками сахара.

"Выпекать пирог, пока края не станут золотисто-коричневыми, а зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой, от 35 до 37 минут. Дать пирогу остыть на противне в течение 10 минут", - советуют в материале.

После чего переложите пирог с противня и дайте ему остыть в течение часа, нарежьте и подавайте к столу.

Другие вкусные рецепты

Ранее кулинарный критик поделилась необычным рецептом лимонного торта, для приготовления которого вам нужно всего 30 минут. Как отметила ресторанный критик Нигелла Лоусон, этот торт имеет удивительную текстуру - "почти как чрезвычайно воздушный рыхлый блинчик - и нежный вкус".

Также стало известно об "уникальном" рецепте приготовления картофеля, который обожала принцесса Диана. Как оказалось, принцесса любила есть картофель, который покрыт яичным белком и паприкой, после чего его запекали в духовке.

Вас также могут заинтересовать новости: