По словам нардепа, использование Россией SIM-карт для своих средств поражения является серьезной проблемой.

В Украине рассматривают технические возможности по блокированию связи во время воздушной тревоги. Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в эфире "Киев24".

По его словам, такой вопрос еще не решен окончательно, однако активно обсуждается в Комитете по нацбезопасности.

"Если соответствующее решение будет принято и мобильные операторы пойдут на встречу как раз потребностям сектора безопасности обороны, потому что, действительно, использование врагом мобильных SIM-карт для донаведения своих средств поражения - это достаточно серьезная проблема, которая решается как технически, так и юридически", - подчеркнул Вениславский.

Нардеп объяснил, что мобильные операторы могут видеть "аномальную активность карточек", если они перемещаются на больших скоростях или по необычным маршрутам.

"Тогда это очевидно, что мобильная карточка используется врагом для нанесения ударов по территории Украины", - добавил политик.

По его словам, для выявления этого существуют алгоритмы, которые автоматически блокируют такие карточки.

Отключение мобильной связи в Украине - что известно

Ранее специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что в Украине могут начать отключение мобильной связи на пути "шахедов". По его словам, Россия систематически практикует этот метод для противодействия украинским дальнобойным дронам.

"Почему мы это не делаем? Потому что мы заботимся о наших жителях. Мы понимаем, что мобильной связью пользуются многие, инфраструктура, критическая в частности, пользуются военные. Поэтому нам хотелось бы отключать мобильную связь в последнем случае. Но если это будет необходимо, мы будем это делать", - отметил эксперт.

В то же время народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко отметил, что сейчас в Украине не планируют выключать связь во время обстрелов. В частности он призвал не вестись на различные рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников.

"Хочу еще раз проинформировать, что ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут", - заверил Федиенко.

Вас также могут заинтересовать новости: