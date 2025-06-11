Сбить такую ракету невероятно трудно, но не невозможно.

Существует много типов ракет, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Все они были разработаны с одной целью: доставлять ядерные боеголовки.

Если же произойдет запуск такой ракеты, страна-мишень мало что может сделать, чтобы сбить ее. По состоянию на 2025 год во многих случаях это технологически невозможно, объясняет Slash Gear. Несмотря на это, мир прилагает много усилий для создания щитов для защиты от МБР.

Какой вред может нанести МБР

Для начала нужно немного углубиться во взрывную мощность боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. Итак, килотонна – это единица взрывной мощности, эквивалентная 1 000 тонн тротила. В то же время мегатонна эквивалентна 1 000 000 тонн тротила.

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Вред, который наносит баллистическая ракета, может быть огромным. К примеру, Соединенные Штаты Америки используют МБР LGM-30 Minuteman III как один из ключевых элементов ядерной триады страны. Она способна нести боеголовку W87, сила взрыва которой составляет от 300 до 475 килотонн. До Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между США и Россией, МБР несла три боеголовки. Но планируется новая ракета LGM-35 Sentinel, которая придет на смену Minuteman III. Существует вероятность, что она будет нести больше одной боеголовки.

"Бомбы на Хиросиму и Нагасаки, которые не транспортировались ракетами, а сбрасывались, имели мощность взрывчатки 15 и 21 килотонну соответственно. Эти бомбы убили более 214 000 человек и разрушили два города, не повредив при этом ни одного здания и ни одной жизни. Это означает, что одна боеголовка W87-1 более чем в 22 раза превышает разрушительную силу самой большой ядерной бомбы, когда-либо использованной в войне", – отмечают авторы.

Ресурс обратился к инструменту под названием Nukemap, который рассчитывает радиус поражения на основе местоположения и мощности взрыва. Итак, если бы W87-1 была сброшена на город сегодня, Хиросима, Хацукаити, Сака, Кумано, Каита и Фучу также были бы разрушены или сильно повреждены. В то же время если бы такая бомба упала на Вашингтон, она уничтожила бы столицу США, Александрию, Бетесду, Колледж-Парк, Хаттсвиль и около десятка других небольших городов, которые составляют Вашингтонскую агломерацию. Значительная часть урбанизированных территорий была бы разрушена или значительно повреждена, и, в зависимости от способа взрыва бомбы, ядерные осадки представляют значительный риск.

Реально ли остановить межконтинентальную баллистическую ракету

Сбить такую ракету – это все равно, что попасть пулей в гораздо меньшую пулю на расстоянии в тысячи километров. Даже США не способны противостоять вызову, который бросают межконтинентальные баллистические ракеты, хотя страна уже имеет систему противоракетной обороны, состоящую из систем залпового огня и перехватчиков.

Сбить МБР маловероятно, но и не невозможно. Как утверждают авторы, это можно сделать на двух из трех фаз ее полета: фазе разгона (2-5 минут), маршевой фазе (20-30 минут) и терминальной фазе (менее одной минуты).

Хотя сбить МБР сразу после запуска во время фазы разгона возможно, это маловероятно, поскольку она, скорее всего, будет запущена далеко от любых перехватчиков, способных ее поразить. Таким образом, остается только один вариант – маршевая фаза.

"К сожалению, для перехвата межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на маршевом участке траектории перехватчик сначала должен подняться по меньшей мере на 4989 километров в высоту, чтобы сравняться с ней по высоте. Затем ему нужно найти МБР, некоторые из которых могут двигаться со скоростью до 23 Махов (28399 километров в час). После этого перехватчик должен был бы каким-то образом различить настоящие боеголовки, саму ракету и ее ложные цели. Все это превращает такую перспективу в технический кошмар, требующий значительных дополнительных усовершенствований и испытаний, чтобы стать надежной", – констатирует Slash Gear.

Сколько живет межконтинентальная ракета

Ранее мы рассказывали о том, сколько может "прожить" межконтинентальная баллистическая ракета с момента создания. Оказалось, что предыдущие оценки были ошибочными.

Считалось, что при нормальных условиях хранения твердое топливо этих ракет будет стабильным более 160 лет. Но исследователи установили, что речь идет о гораздо меньших сроках.

При деградации топливо теряет способность выдерживать давление, которое возникает во время запусков. Другими словами, риск выхода из строя во время зажигания или полета резко возрастает всего за 30 лет. Это, кстати, может объяснять частые провалы во время тестовых запусков таких ракет в последние годы.

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