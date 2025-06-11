В ночь на среду, 11 июня, Россия в очередной раз атаковала Харьков ударными БПЛА. В результате вражеских ударов погибли два человека. Количество раненых уже достигло 54 человек, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
По данным спасателей, среди раненых по меньшей мере 8 детей. Повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты.
В Слободском и Основянском районах вспыхнули пожары. На местах работают спасатели, полиция, медики и коммунальные службы. Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и ликвидация последствий.
Также в ГСЧС показали последствия вражеских ударов по Харькову. Информация уточняется.
Мэр Игорь Терехов уточнил, что с 00:31 до 00:40 враг нанес удар 17-ю ударными дронами типа "шахед" по двум районам Харькова - Слободскому и Основянскому.
"Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие машины, разбитые окна", - добавил он.
Также повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты. Коммунальные и экстренные службы, волонтеры работают без остановки - ликвидируют последствия, помогают пострадавшим, восстанавливают подачу газа, света и воды.
"Мы держимся. Мы помогаем друг другу. И мы обязательно выстоим. Харьков - это Украина. И его не сломать", - добавил Терехов.
Ночная атака на Украину
Как сообщал УНИАН, ночью Украина находилась под ударом российских дронов-камикадзе типа "Shahed". Тревога звучала в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Воздушные силы предупреждают и о движении БПЛА с Черного моря.
Сообщалось о серии громких взрывов в Харькове. Ночью местные власти сообщили о десятках пострадавших.