Местные власти сообщают о налете по меньшей мере 17 ударных дронов.

В ночь на среду, 11 июня, Россия в очередной раз атаковала Харьков ударными БПЛА. В результате вражеских ударов погибли два человека. Количество раненых уже достигло 54 человек, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

По данным спасателей, среди раненых по меньшей мере 8 детей. Повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты.

В Слободском и Основянском районах вспыхнули пожары. На местах работают спасатели, полиция, медики и коммунальные службы. Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и ликвидация последствий.

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Также в ГСЧС показали последствия вражеских ударов по Харькову. Информация уточняется.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что с 00:31 до 00:40 враг нанес удар 17-ю ударными дронами типа "шахед" по двум районам Харькова - Слободскому и Основянскому.

"Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие машины, разбитые окна", - добавил он.

Также повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты. Коммунальные и экстренные службы, волонтеры работают без остановки - ликвидируют последствия, помогают пострадавшим, восстанавливают подачу газа, света и воды.

"Мы держимся. Мы помогаем друг другу. И мы обязательно выстоим. Харьков - это Украина. И его не сломать", - добавил Терехов.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, ночью Украина находилась под ударом российских дронов-камикадзе типа "Shahed". Тревога звучала в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Воздушные силы предупреждают и о движении БПЛА с Черного моря.

Сообщалось о серии громких взрывов в Харькове. Ночью местные власти сообщили о десятках пострадавших.

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