Предполагается, что ее смогут нести самолеты B-21 и B-52.

Официальный рендер продемонстрировал, как на самом деле может выглядеть новая крылатая ракета для Воздушных сил США AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) с ядерной боеголовкой. Об этом сообщает The War Zone.

Разработчиком выступает компания Raytheon, которая является одной из крупнейших оборонных корпораций в мире.

LRSO должна заменить американскую стратегическую крылатую ракету AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), которая находится на вооружении со времен Холодной войны и сегодня уже очень устарела.

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Внешне AGM-181A несколько напоминает американскую ракету AGM-158 JASSM воздушного базирования.

На концептуальном изображении мы не видим воздухозаборника, что может быть связано с соображениями безопасности (конструкция воздухозаборника часто тщательно охраняется, когда речь идет о малозаметных аппаратах).

Нельзя с уверенностью сказать, насколько это изображение соответствует реальному дизайну, но очевидно, что некоторые представленные решения будут реализованы на серийном образце.

В целом программа во многом остается строго засекреченной. Можно ожидать, что это будет дозвуковая ракета с большей дальностью полета, чем у ее предшественников. Предполагается, что AGM-181A будет сложно обнаружить.

Стратегические бомбардировщики США

Новое оружие будут нести как новый B-21 Raider, так и "ветеран" Воздушных сил B-52 Stratofortress, который впервые поднялся в небо в 1952 году.

В будущем Соединенные Штаты планируют вывести из эксплуатации бомбардировщики B-1 Lancer и B-2 Spirit, оставив только их.

Northrop Grumman B-21 Raider еще не состоит на вооружении, однако активно испытывается. В целом американцы рассчитывают получить не менее 100 таких самолетов.

Интересно, что россияне хотят иметь условный аналог B-21, однако специалисты скептически оценивают возможности Москвы по созданию такой машины.

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