Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Сирии

Коронавирус обнаружен у 20-летней девушки.

В Сирии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

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Об этом сообщил глава Минздрава страны Низар Язиджи, передают местные СМИ.

По их данным, коронавирус обнаружен у 20-летней девушки, которая приехала из другой страны.

В воскресенье, 22 марта, правительство Сирии заявил о прекращении движения общественного транспорта и такси в стране из-за коронавируса.

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