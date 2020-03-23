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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Сирии

00:30, 23 марта 2020
Зарубежные новости
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С 22 марта в Сирии прекращено движение транспорта из-за коронавируса / фото УНИАН

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Об этом сообщил глава Минздрава страны Низар Язиджи, передают местные СМИ.

По их данным, коронавирус обнаружен у 20-летней девушки, которая приехала из другой страны.

В воскресенье, 22 марта, правительство Сирии заявил о прекращении движения общественного транспорта и такси в стране из-за коронавируса.

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