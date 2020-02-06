ВОЗ сообщила, сколько денег ей нужно для борьбы с новым коронавирусом

Наибольшее беспокойство организации вызывают страны, которые не имеют тест-систем для выявления больных вирусом.

Для борьбы с дальнейшим распространением вспышки китайского коронавируса и защиты уязвимых государств Всемирной организации здравоохранения нужно $ 675 миллионов.

Об этом сообщается в обнародованном заявлении ВОЗ.

Наибольшее беспокойство организации вызывают страны, которые не имеют тест-систем для выявления больных вирусом.

"Необходима срочная поддержка для укрепления слабых систем здравоохранения, чтобы выявлять, диагностировать и ухаживать за людьми с вирусом, а также предотвратить дальнейшую передачи вируса и защитить медицинских работников", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес.

Стратегический план реагирования на новое заболевание рассчитан на период февраля-апреля 2020 года.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.