Ученые рассказали, кому нельзя пить много кофе

Специалисты проанализировали влияние напитков на базе кофеина на самочувствие ста людей, страдавших от мигрени.

Люди, страдающие от мигрени, должны пить меньше двух чашек кофе в день.

К такому выводу пришли медики из Гарварда, опубликовавшие статью в American Journal of Medicine.

Читайте такжеУченые развеяли миф о вредности кофе

"Ежедневное употребление одной-двух чашек кофе или других напитков с кофеином не будет влиять на здоровье людей, страдающих от мигрени, однако три и более чашки могут заметно повышать вероятность появления головных болей", - рассказал один из исследователей.

В течение полутора месяцев, пока длился эксперимент, ученые анализировали, как кофе влиял на самочувствие испытуемых с мигренью.

Оказалось, что риск развития головных болей повышался на 30–40% при употреблении трех чаше кофе.

Ранее британские ученые выяснили, что частое употребление кофе не представляет опасность для кровеносных сосудов, как считалось ранее.