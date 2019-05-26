Переутомление и игроманию признали болезнями
03:11, 26 мая 2019Зарубежные новости
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Переутомление, также называемое «Синдром эмоционального выгорания» (СЭВ), описывается как «физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой».
Переутомление признали болезнью / фото pixabay.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ).
В новой редакции психологическими расстройствами, среди прочих, были признаны переутомление и игромания. Об этом сообщает РИА Новости.
Переутомление, также называемое «Синдром эмоционального выгорания» (СЭВ), описывается как «физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой».
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Чтобы признать болезнью чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми, у пациента в течение года должны наблюдаться признаки расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.
Обновленный документ ВОЗ вступит в силу с 1 января 2022 года.
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