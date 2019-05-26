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Переутомление и игроманию признали болезнями

03:11, 26 мая 2019
Зарубежные новости
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Переутомление признали болезнью / фото pixabay.com

В новой редакции психологическими расстройствами, среди прочих, были признаны переутомление и игромания. Об этом сообщает РИА Новости.

Переутомление, также называемое «Синдром эмоционального выгорания» (СЭВ), описывается как «физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой».

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Чтобы признать болезнью чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми, у пациента в течение года должны наблюдаться признаки расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Обновленный документ ВОЗ вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Теги: #опасные болезни#игромания