Специалисты назвали 5 признаков того, что тебе не подходит твой партнер
Немало испытаний пришлось пережить парам с начала карантина. Некоторые узнали о своем партнере то, чего вообще не ожидали узнать, а другим в принципе пришлось заново познакомиться со своими любимыми.
Вместе со статистикой заражения росла и статистика случаев домашнего насилия, разводов и ссор в парах, пишет lady.tochka.net.
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Причиной тому, по мнению психологов, стали проблемы в отношениях, которые лучше видно "вблизи", когда людям пришлось пережить ряд кризисных ситуаций и оказаться вместе 24/7. Личные границы сместили, самооценка ухудшилась (особенно у тех, кто попал под сокращение и потерял работу), зависимость от партнера увеличилась, а значит пришло время еще раз проанализировать отношения.
Эксперты советуют помнить, что деструктивные отношения, которые не делают тебя счастливой, ничем не лучше, чем отсутствие отношений в принципе.
Он постоянно пытается тебя унизить
Уничтожение твоей самооценки может быть его попыткой самоутвердиться или надломить твою уверенность в том, что за пределами ваших четырех стен есть те, кто сможет полюбить тебя. Это лишь попытка удержать тебя и минимизировать вероятность того, что ты уйдешь. Все, что влияет на тебя деструктивно, нужно смело отрезать.
У него есть привычка манипулировать тобой
Первый звоночек, который позволяет распознать абьюзера. Если не прекратить попытки психологического воздействия на сознание со стороны своего партнера и не сделать отношения менее манипуляционными, можно дотерпеть до периода, когда начнет проявляться и физическая агрессия.
Вы смотрите в разные стороны
Если вдруг ты поняла, что вам совсем не по пути, потому как ваши планы на жизнь не пересекаются ни во временных отрезках, ни в географических широтах - он, скорее всего, не подходит тебе. И ждать момента, когда ваши мечты изменятся как минимум нелогично.
Он принимает важные решения без тебя
Речь идет о тех решениях, которые непосредственно касаются вас обоих. Если ты не чувствуешь своего участия в распределении вашего семейного бюджета, решений, которые касаются ваших детей или банального обсуждения ваших планов, то эти отношения больше похожи на пережиток времени - патриархальную систему внутри пары.
Ты не играешь важную роль в его социальных связях
Если все встречи с друзьями, семьей и другими людьми из социального круга он любит проводить без тебя (не путать с личными границами) - ты вряд ли играешь важную роль в его жизни (особенно, если тебе такие встречи без него он еще и запрещает). Задумайся о том, готова ли ты быть в тени все время и стоит тебе замыкаться дома, ради его комфорта.
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