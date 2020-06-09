Специалисты назвали 5 признаков того, что тебе не подходит твой партнер

Причиной тому, по мнению психологов, стали проблемы в отношениях, которые лучше видно "вблизи", когда людям пришлось пережить ряд кризисных ситуаций и оказаться вместе 24/7.

Немало испытаний пришлось пережить парам с начала карантина. Некоторые узнали о своем партнере то, чего вообще не ожидали узнать, а другим в принципе пришлось заново познакомиться со своими любимыми.

Вместе со статистикой заражения росла и статистика случаев домашнего насилия, разводов и ссор в парах, пишет lady.tochka.net.

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Причиной тому, по мнению психологов, стали проблемы в отношениях, которые лучше видно "вблизи", когда людям пришлось пережить ряд кризисных ситуаций и оказаться вместе 24/7. Личные границы сместили, самооценка ухудшилась (особенно у тех, кто попал под сокращение и потерял работу), зависимость от партнера увеличилась, а значит пришло время еще раз проанализировать отношения.

Эксперты советуют помнить, что деструктивные отношения, которые не делают тебя счастливой, ничем не лучше, чем отсутствие отношений в принципе.

Он постоянно пытается тебя унизить

Уничтожение твоей самооценки может быть его попыткой самоутвердиться или надломить твою уверенность в том, что за пределами ваших четырех стен есть те, кто сможет полюбить тебя. Это лишь попытка удержать тебя и минимизировать вероятность того, что ты уйдешь. Все, что влияет на тебя деструктивно, нужно смело отрезать.

У него есть привычка манипулировать тобой

Первый звоночек, который позволяет распознать абьюзера. Если не прекратить попытки психологического воздействия на сознание со стороны своего партнера и не сделать отношения менее манипуляционными, можно дотерпеть до периода, когда начнет проявляться и физическая агрессия.

Вы смотрите в разные стороны

Если вдруг ты поняла, что вам совсем не по пути, потому как ваши планы на жизнь не пересекаются ни во временных отрезках, ни в географических широтах - он, скорее всего, не подходит тебе. И ждать момента, когда ваши мечты изменятся как минимум нелогично.

Он принимает важные решения без тебя

Речь идет о тех решениях, которые непосредственно касаются вас обоих. Если ты не чувствуешь своего участия в распределении вашего семейного бюджета, решений, которые касаются ваших детей или банального обсуждения ваших планов, то эти отношения больше похожи на пережиток времени - патриархальную систему внутри пары.

Ты не играешь важную роль в его социальных связях

Если все встречи с друзьями, семьей и другими людьми из социального круга он любит проводить без тебя (не путать с личными границами) - ты вряд ли играешь важную роль в его жизни (особенно, если тебе такие встречи без него он еще и запрещает). Задумайся о том, готова ли ты быть в тени все время и стоит тебе замыкаться дома, ради его комфорта.

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