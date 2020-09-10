В Минздраве надеются на продолжение диалога с Берлином.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан во время телефонного разговора обсудили вопросы клинических исследований и доступа к вакцинам от COVID-19.

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Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

"Украина благодарна ЕС и Германии за непосредственный финансовый вклад и политическую поддержку международной инициативы COVAX, благодаря чему Украина сможет получить дозы вакцины для 20% населения. Однако, в этом случае у нас останется более 30 млн человек, которые будут нуждаться в вакцине из других источников", - сказал глава Минздрава.

По его словам, Украина также будет искать источники поставок вакцины для проведения прививки всем группам риска.

Шпан, в свою очередь, отметил, что Германия готова вернуться к разговору о доступе Украины к вакцине, как только будет понятно, какие вакцины пройдут клинические исследования.

"Мы довольны нашим двусторонним сотрудничеством, также хочу выразить восторг воплощением достаточно амбициозной реформы в области здравоохранения", - добавил глава Минздрава Германии.

Степанов выразил надежду, что диалог между украинским и немецким Минздравом будет продолжен.

Коронавирус в Украине - статистика на 10 сентября

За сутки в Украине обнаружили 2 582 случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 10 сентября общее количество больных составляет 145 612.

На сегодня коронавирусом болеют 76 712 граждан. Количество выздоровевших составило уже 65 877.

С начала пандемии умерло 3 023 человека.

Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (+339), Тернопольской (+251) областях и в Киеве (+298).

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Автор: Таня Поляковская