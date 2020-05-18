В Минздраве рассказали, сколько тестов на коронавирус сделано в Украине за время пандемии: больше всего - в Киеве

Худшие показатели тестирований – в Донецкой, Луганской и Николаевской областях.

В Украине за время пандемии сделано 227 тысяч тестов ПЦР на COVID-19, больше всего - в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в ходе онлайн-брифинга.

«В Украине за этот период мы уже сделали 227 тысяч тестов ПЦР. Больше всего тестов в абсолютных цифрах сделано в лабораториях Киева – 35 тысяч, в Винницкой области - 14 тысяч, Черновицкой области – 13 тысяч, Днепропетровской области – 12 тысяч и Одесской области - 12 тысяч», - сказал он.

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По словам Ляшко, за последние 7 дней показатель тестирования на 100 тысяч населения лучший в Киеве (61 на 100 тыс. населения), в Черновицкой области (54 на 100 тыс. населения), в Тернопольской области (50 на 100 тыс. населения), в Закарпатской области (32 на 100 тыс. населения), в Винницкой области (31 на 100 тыс. населения).

Худшие показатели тестирований - в Донецкой, Луганской и Николаевской областях.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 мая зарегистрировано 18 тыс. 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 тыс. 276 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

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